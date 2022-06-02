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旅北雲林同鄉會給蔡英文一封信　4大面向力薦林佳龍參選台北市長

▲▼旅北雲林同鄉會挺林佳龍參選選台北市長。（圖／記者黃克翔攝）

▲旅北雲林同鄉會挺林佳龍參選選台北市長。（圖／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

雲林同心、同鄉會2日大動作舉行記者會，以觀光、治理、產業與國際視野、防疫等4大面向，向兼任民進黨主席的總統蔡英文推薦無任所大使林佳龍為2022年民進黨台北市長參選人。

雲林同鄉會表示，後疫情時代，國際城市的觀光經濟發展，將會是重點，台北是台灣的首都，未來將跟國際競爭，也是台灣城市的領頭羊，需要一位有治理經驗、懂產業需求，重文化發展、會防疫部署，有國際格局的首長。

雲林同鄉會則從觀光、治理、產業與國際視野、防疫等4大面向向兼任民進黨主席的總統蔡英文推薦無任所大使林佳龍為2022年民進黨台北市長參選人。

首先，在「觀光」層面，雲林同鄉會認為，林佳龍為台灣觀光夜的努力，獲得觀光界強力支持，所道之處舉凡與觀光產業有關的人，無不感念他為觀光所做的決策，讚揚他是最接地氣的交通部長，這點從觀光界發表聲明連署慰留他，就是不證自明的事實。

在「治理」部分，雲林同鄉會表示，林佳龍在台中十年磨一劍，已經是台灣政壇的典範，在治理台中期間擘劃城市願景，留下中區再生、綠柳川治理、捷運規劃、山海屯城交通建設、台中花博等，不單體現他建設城市的能力及用心，更重要的事他的人文素養，為城市注入文化的生命。

雲林同鄉會強調，林佳龍在擔任交通部長期間，更以土地規劃的永續思考，整合北北基桃交通、推動宜蘭高鐵，推進北台灣交通建設的重大發展。

在「產業與國際視野」方面，雲林同鄉會表示，林佳龍在治理台中及交通部任內，十分重視產業的需求，媒合產業界、學界跟政府，推動產業創新，強調數位科技，也獲得許多企業界的肯定，台北市首善之都，是許多國際企業的集散地，未來台北要能成為頂級的國際城市，需要一位懂產業懂趨勢、知國際的治理人才，相信林佳龍具備這樣的條件跟格局。

在「防疫」層面上，雲林同鄉會指出，2003年SARS期間，林佳龍擔任行政院發言人，必須快速掌握資訊，協助政府發言、穩定民心；而在新冠疫情期間，林佳龍擔任交通部長，從陸海空都跟他有關，口罩運送、防疫計程車、防疫旅館、航空、郵輪、高鐵、台鐵、觀光紓困振興等都跟他有關，要說防疫的能力，林佳龍兩次全國防疫都展現高度的行政能力，遑論城市防疫上的能力。

雲林同鄉會表示，林佳龍是雲林人也是台北人，他的父親是雲林北上到台北打拼，定居在台北的典型人物，他父親是一位裁縫師，在萬華開業，有雲林人樸實、踏實、敦厚的特質，林佳龍在台北出生、長大、讀書、工作，是雲林台北人二代，從建中、大台一路到耶魯大學，取得政治博士學位，從學生時期關心台灣民主及國政，在他從政生涯，相信在人品上也禁得起檢驗。

雲林同鄉會指出，林佳龍從國安會諮詢委員、行政院發言人、新聞局局長、民進黨秘書長、總統府副秘書長、立委、台中市長、交通部長，府院黨的經歷完整，政績有目共睹，從民主、國家安全、國際外交、城市治理、教育文化、弱勢關懷，到雲林人深以為他認真為台灣做事為榮。

雲林同鄉會強調，雖然林佳龍因太魯閣列車事件辭職負責，但相信台灣仍有需要他的地方，而以他的歷練深切盼望，他能有機會發會所長，倘若有機會成為台北市長，必能為台北的國際、產業、防疫、文化等面向注入治理能量。

▼旅北雲林同鄉會挺林佳龍參選選台北市長， 前雲林同鄉會理事長陳義雄列出連署書。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼旅北雲林同鄉會挺林佳龍參選選台北市長， 前雲林同鄉會理事長陳義雄。（圖／記者黃克翔攝）

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林佳龍雲林同鄉會連署

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