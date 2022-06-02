元健天籟列車送愛到台東　200台助聽器免費領

▲元健天籟列車捐贈200台助聽器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使聽力障礙者重返有聲世界，台東縣政府社會處結合元健天籟列車舉辦「慈善助聽器捐贈活動」，由「元健大和直販事業股份有限公司」捐贈200台備有藍牙系統之耳寶助聽器(總計市值256萬元)，讓聽障者配載後「從無聲變有聲」！

台東縣政府特別於2日擴大主管會報舉行表揚儀式，縣長饒慶鈴及台東縣議會副議長林琮翰對元健大和直販事業股份有限公司捐贈助聽器表達感謝之意，同時，也對促成活動開辦的沂昌開發股份有限公司、眾鼎橡膠工業股份有限公司、礁溪扶輪社、國立清華大學EMBA校友會表達誠摯謝意。

縣長饒慶鈴感謝表示，以往高齡者配戴助聽器的比例，較老花眼鏡低，大部分是因價格昂貴、外界觀感、自身形象或無法適應，現透過元健提供的免費聽檢與捐贈口袋型助聽器，期可協助更多聽損的縣民或重聽的長者，透過配戴助聽器提升生活品質。

元健大和直販事業有限公司創辦人兼執行長吳志賢表示，家中胞妹也是聽力損失者，自小與家人一同照護胞妹的過程中，吳志賢體認到「助聽器」在台灣是非常昂貴的醫療器材，許多家庭因此背負巨大的經濟壓力，因此投身醫療輔具產業，行有餘力後提供免費聽力測試及贈送助聽器以回饋社會，讓生活上有急需的人，能夠提升聽力並減緩經濟壓力，期能打造「零聽力障礙」的台灣。

社會處處長陳淑蘭提醒，元健天籟列車免費助聽器申請條件為設籍於台東縣、雙耳聽力損失達60~90分貝「領有聽覺相關身心障礙證明者」或「65歲以上民眾」可優先領取，活動自即日起至111年12月31日止，提醒有需要的民眾請先致電「元健助聽器─台東寶桑門市」預約進行一對一的免費助聽器領用服務，門市聯絡資訊089-717-008，地址：台東市中華路一段277號，歡迎有需要鄉親踴躍申請。