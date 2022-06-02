池上青農魏瑞廷號召百支快篩　解地方疫情蔓延燃眉之急

▲魏瑞廷(左)號召百支快篩解決地方疫情蔓延燃眉之急。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地區新冠病毒染疫人數持續創新且不斷飆升，同時快篩試劑實在數量有限，為避免地方長輩與第一線照顧單位成員身陷病毒威脅當中，第59屆全國十大傑出青年魏瑞廷，在得知快篩試劑略有不足情況下，立馬號召社群人脈，在最短時間內從國外取得百支口含式快篩試劑，解決大家的燃眉之急。

為方便長者與幼童無痛使用，大溪國際青商會前會長吳念榮，在魏瑞廷的號召下，馬上加入力挺行列，按相關法規從國外取得經歐盟CE和SGS認證，適用於檢測Omicron和Delta變種病毒口含式快篩試劑，提供地方各長者照顧據點與原家服務中心預防使用。

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魏瑞廷說身為全國十大傑出青年，這場新冠戰疫沒有一個是局外人，這次捐贈的數量雖然不多，但這是個開始，更盼望這個善的循環能號召更多人的加入，攜手對抗疫情。

魏瑞廷除了為地方帶來快篩試劑資源外，他也將全國各地朋友提供他參與今年九合一鄉鎮長選舉的文宣口罩提供給長者與弱勢家庭使用，期望染疫人數能有效控制，為地方盡一份心力。關懷據點潘大姐說，很感謝魏瑞廷無私的分享與奉獻，他真的很不一樣，本來是提供選舉贈送給選民拉攏選票用的口罩，他這樣慷慨的提供，也沒有在管是不是會影響選情，就是要保護我們長輩真的「揪感心」，真的是很難得的年輕人。