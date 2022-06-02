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立委鄉長連袂赴農委會　要求釋迦保險朝有利農民方向研議

▲劉櫂豪(左)許文獻農委會陳情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪(左)許文獻(中)向農委會陳情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪今日與台東縣卑南鄉長許文獻前往農委會陳情，針對釋迦農民意見與保險，鄉長許文獻特擬定陳情書在劉櫂豪陪同下，親自向農委會陳吉仲主委陳情，爭取釋迦農民權益。主委陳吉仲表示，對於劉櫂豪及許文獻關切的農民議題會詳加考量評估，強調下一期的釋迦保險方案會規劃朝向農民有利方向研議，轉作獎勵也會檢討現行規定，研議更優惠方案辦理。

劉櫂豪說明，去年9月中國違反國際貿易慣例片面宣布停止台灣鳳梨釋迦輸入，農委會為因應貿易衝擊，特別規劃釋迦成本保險方案，以協助農民。然該保險給付由農金局依照台東縣政府提報的產量數據計算核付，許文獻強調，他一再要求公所同仁依照法定程序盡力協助農民。陳吉仲說明，釋迦保險從規劃到執行，都有納入地方的意見，一切的過程公開透明。

劉櫂豪表示，農委會應針對去年度鳳梨釋迦行銷的執行情形，檢討調整擬定下一期的政策計畫，以幫助農民開拓更多的市場。許文獻也強調，未來的釋迦保險規劃應朝向對農民最有利的方案辦理。陳吉仲表示，已要求相關單位來研議制訂未來的政策，例如好釋平台的訂單執行流程，將研議能讓農民真正受惠，另外加工以及國外多元行銷的部分，也會加強辦理，同時下一期的釋迦保險，一定會依據劉立委及許鄉長要求，採用農民有利的方向規劃，讓農民更有保障。

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