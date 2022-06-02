知本國家森林遊樂區園區設施改善到位　5條步道全線開放

▲知本國家森林遊樂區，園區設施改善完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處所轄知本國家森林遊樂區為提升服務品質，已於今(111)年5月底端午節前夕陸續完成園區步道、溫泉足湯及多項軟硬體設施改善工作，現已全園區開放，除提供更為完善的場域基礎服務及便利取得入園體驗資訊等服務外，期盼能讓民眾進入園區親近夏季季風森林、步道踏青健行及體驗多樣生態風情之際，能更自在且全身心的倘佯在大自然的擁抱裡。

目前園區內5條自導式步道-景觀、七里香、好漢坡、森林浴及榕蔭步道皆已全線開放，其中七里香及榕蔭步道更是強調以融合地景、就地取材及友善生態等設計理念所規劃的手作步道系統，值得推薦入園遊客前往親身體驗；另外遊客中心多媒體播放室、公共廁所、接待櫃台、緊鄰知本溪畔新闢停車場(試營運期間免費提供小型車輛及機車停放)等場域也以全新面貌提供服務；於入園售票窗口亦備妥園區最新版之中英文地圖及導覽摺頁供遊客取用，亦可透過掃描QRCode取得相關資訊，節能減碳又環保。

同時園區與知本地區策略聯盟飯店合作，除於東台飯店、知本老爺大飯店、金聯世紀酒店等展示國產材親子遊具外，亦可現場體驗喔！另於泓泉、富野、ㄚㄧㄚ旺、東遊季，以及台東市的台東縣原住民文化會館的入住房客可享有入園優惠票價，或是園區遊客憑入園發票至飯店住房消費亦提供優惠方案（依各飯店現場公告為準）。遊客除了自行開車，亦可搭乘大眾運輸鼎東客運8129車次（http://ett333023.com.tw/page3_14.htm）至園區，每日來回各15班次，同時享搭乘大眾交通工具入園票價優惠！