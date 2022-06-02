　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

▲台東今日+897。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+897。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣2日新增897名確診者，879名民眾戶籍或居住地分在台東、18名為外縣市醫院通報，且無新增死亡個案。目前台東縣累計確診個案15722人、居隔者2168人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至5/31下午4點為止，住院收治人數為76人、加強版集中檢疫所為55人、居家照護現管人數有4337人。

台東縣衛生局表示，今日再新增1監獄2名人員確診(1收容人、1員工)，其他原有5監所則新增4員工確診；另外，今日也新增1養護機構有確診群聚的狀況，該養護機構今日有2名人員確診(1住民、1員工)，其他原有6間養護機構則新增18人確診(13員工、7住民)，皆已完成接觸者採檢匡列與分流照顧，暫無新增確診者。身障機構、兒少機構、醫院今日無新增。統計縣內現有7養護、2身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診124生、14師，累計共2706生、337師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，目前本土疫情仍在高峰，且端午3天連假預計將有鄉親返鄉過節，或是遊客前來台東，饒慶鈴縣長呼籲鄉親務必不能鬆懈，也請衛生局協調6/3(五)-5(日)端午連假期間衛生所及馬偕、東基加開快篩陽性判讀服務，請有需要的鄉親逕行預約：
各院所服務時間為6/3(五)上午、6/4(六)全天服務有長濱、東河、海端、鹿野、卑南、太麻里、達仁、綠島、蘭嶼等衛生所。6/3(五)下午、6/5(日)全天服務的則有池上、成功、關山、延平、台東、金峰、大武、綠島、蘭嶼等衛生所。臺東基督教醫院：6/3(五)上下午、6/4(六)上午、台東馬偕醫院：6/3(五)-5(日)。
0-6歲(105/1/1年後出生)的幼兒昨日起可免費領取5劑的家用快篩試劑，請家長在6/1-30攜帶孩子的健保卡，至販售實名制快篩試劑的藥局、診所領取，請注意依孩子身分證尾數單、雙號分流。

另外，縣府也再次強調，2日晚上7:00在寶桑國中活動中心，將開放１５０劑給滿5歲至11歲兒童隨到隨打疫苗的服務，請家長們可以利用這次機會帶家中的孩童前往施打，保護幼童。台東縣政府教育處也表示，縣內的國小學童疫苗施打將預計於6月中前完成，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。

ET快訊
快訊／三重驚傳血案！1男遭砍傷重倒血泊　兇嫌負傷逃逸
快訊／下班注意！洲美快速道路嚴重車禍！車流回堵
IP在北市府！網軍造謠「妻、3孩確診送醫」　柯文哲：一週內查
6歲腦癌女童確診後捧畫作現身！　父：她都勇敢承擔
新北81分鐘錄音檔　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪
柯文哲自曝確診出現後遺症　「前幾天很明顯」
國防大學遠距男女學生「活春宮」！　同學側錄外流慘了
快訊／收購公墓旁廢車　車廠員工拆解驚見「腐爛男屍」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

興大畢聯前會長涉吞172萬　「要學生面對問題」校方不幫全額代墊

國中會考6／4、6／5豐原高中369人補考　家長不得陪考

硬來家裡聊天！友狂咳「隔天快篩陽」　她看IG才知道...3天後確診

男連吃3天肉粽血糖狂飆　營養師推黑穀纖粽「應景又安心」

更生傳愛粽享幸福　東森慈善基金會贈清寒更生家庭端午禮

台中逾10萬孩童接種覆蓋率5成4　盧秀燕：三大事實駁斥惡意扭曲

你是藍腦人或綠腦人？台北書展免費「測腦波推書單」還送書

1圖看懂端午連假天氣！這天「梅雨再襲」雨彈轟全台　1區雨最猛

屏東疫情將進入高原期　縣府籲請民眾善用醫療分流

雲林+1337！6歲重症男童病情有好轉　ICU持續觀察中

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

興大畢聯前會長涉吞172萬　「要學生面對問題」校方不幫全額代墊

國中會考6／4、6／5豐原高中369人補考　家長不得陪考

硬來家裡聊天！友狂咳「隔天快篩陽」　她看IG才知道...3天後確診

男連吃3天肉粽血糖狂飆　營養師推黑穀纖粽「應景又安心」

更生傳愛粽享幸福　東森慈善基金會贈清寒更生家庭端午禮

台中逾10萬孩童接種覆蓋率5成4　盧秀燕：三大事實駁斥惡意扭曲

你是藍腦人或綠腦人？台北書展免費「測腦波推書單」還送書

1圖看懂端午連假天氣！這天「梅雨再襲」雨彈轟全台　1區雨最猛

屏東疫情將進入高原期　縣府籲請民眾善用醫療分流

雲林+1337！6歲重症男童病情有好轉　ICU持續觀察中

亞洲一哥孫興慜奪英超金靴卻無緣年度最佳　球迷批：種族歧視

美真實確診數超越官方30倍！落差主因曝光　哈佛醫：簡直是在玩火

快訊／三重驚傳血案！1男遭砍傷重倒血泊　兇嫌負傷逃逸

宋智雅消失4月重啟IG發文　穿著風格變一個人「只穿白T、牛仔褲」

理財周刊／聯發科為台股觀察指標

興大畢聯前會長涉吞172萬　「要學生面對問題」校方不幫全額代墊

公婆幫忙買房！人妻卻被「當傭人抵房租」：假日也不能喘氣

理財周刊／烤雞陷阱

國中會考6／4、6／5豐原高中369人補考　家長不得陪考

路上巧遇小燕子馬桶！她抬頭遭「臭臉怒瞪」秒發抖：我沒有要偷啦

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

快訊／今暴增144死！本土+76967

本土+76967　3縣市病例數破萬！

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

醫見「台北街頭這幕」怕了：1條件不足，台灣永遠沒準備好

確診解隔「快篩2條線」！陳時中籲僅需做好3件事

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

小孩去學校打BNT！全家竟確診　醫吐槽大型接種站

更多熱門

相關新聞

南投+1320　逾1.7萬中低收可獲免費快篩劑

南投+1320　逾1.7萬中低收可獲免費快篩劑

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1320例，截至6月1日累計確診人數2萬705例，居家隔離人數3490例，今日已解除隔離1478例，居家照護人數7843例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

台南+6144！防疫專線擴增至421線

台南+6144！防疫專線擴增至421線

確診者、居隔者切勿以旅宿當作隔離處所

確診者、居隔者切勿以旅宿當作隔離處所

劉櫂豪許文獻農委會陳情　爭取釋迦農權益

劉櫂豪許文獻農委會陳情　爭取釋迦農權益

自由廣場兒童疫苗接種現況曝　柯勸中央收起來

自由廣場兒童疫苗接種現況曝　柯勸中央收起來

關鍵字：

確診 疫苗 台東

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

快訊／安珀赫德決定上訴！

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面