台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

▲台東今日+897。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣2日新增897名確診者，879名民眾戶籍或居住地分在台東、18名為外縣市醫院通報，且無新增死亡個案。目前台東縣累計確診個案15722人、居隔者2168人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至5/31下午4點為止，住院收治人數為76人、加強版集中檢疫所為55人、居家照護現管人數有4337人。

台東縣衛生局表示，今日再新增1監獄2名人員確診(1收容人、1員工)，其他原有5監所則新增4員工確診；另外，今日也新增1養護機構有確診群聚的狀況，該養護機構今日有2名人員確診(1住民、1員工)，其他原有6間養護機構則新增18人確診(13員工、7住民)，皆已完成接觸者採檢匡列與分流照顧，暫無新增確診者。身障機構、兒少機構、醫院今日無新增。統計縣內現有7養護、2身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診124生、14師，累計共2706生、337師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，目前本土疫情仍在高峰，且端午3天連假預計將有鄉親返鄉過節，或是遊客前來台東，饒慶鈴縣長呼籲鄉親務必不能鬆懈，也請衛生局協調6/3(五)-5(日)端午連假期間衛生所及馬偕、東基加開快篩陽性判讀服務，請有需要的鄉親逕行預約：

各院所服務時間為6/3(五)上午、6/4(六)全天服務有長濱、東河、海端、鹿野、卑南、太麻里、達仁、綠島、蘭嶼等衛生所。6/3(五)下午、6/5(日)全天服務的則有池上、成功、關山、延平、台東、金峰、大武、綠島、蘭嶼等衛生所。臺東基督教醫院：6/3(五)上下午、6/4(六)上午、台東馬偕醫院：6/3(五)-5(日)。

0-6歲(105/1/1年後出生)的幼兒昨日起可免費領取5劑的家用快篩試劑，請家長在6/1-30攜帶孩子的健保卡，至販售實名制快篩試劑的藥局、診所領取，請注意依孩子身分證尾數單、雙號分流。

另外，縣府也再次強調，2日晚上7:00在寶桑國中活動中心，將開放１５０劑給滿5歲至11歲兒童隨到隨打疫苗的服務，請家長們可以利用這次機會帶家中的孩童前往施打，保護幼童。台東縣政府教育處也表示，縣內的國小學童疫苗施打將預計於6月中前完成，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。