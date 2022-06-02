　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」每年受理1.8萬件

▲▼強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」：打電話非示弱。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

▲洪申翰強調撥打「男性關懷專線」是諮詢專業協助，非顏面掃地。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者呂晏慈／台北報導

美國影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）誹謗官司結果出爐，民進黨立委洪申翰2日表示，從過程中可以看見，無論性別，都會有受到家庭暴力的風險，衛福部設立男性關懷專線0800-013-999都是免付費，呼籲「打這支電話不是示弱，也不是顏面掃地，是諮詢專業協助！」

洪申翰表示，他身為一名立法委員，除了和大家一起關心這場萬眾矚目的世紀官司，也要鄭重提醒大家現有政策和法令給予所有人的保障。

洪申翰指出，許多男性朋友可能因為習慣性壓抑、不擅表達情緒困境等特質，導致男性受害人常常「難看見、難開口、難求助」。衛福部2004年6月23日設立男性關懷專線，每日上午9時至下午11時免費提供線上諮詢服務，傾聽來電者訴說心情、討論其困擾及提供專業法律諮詢與資源轉介，據統計，2016至2019年，每年受理約1萬8000通諮詢電話，深談服務約8400人次，以2017至2019年的諮詢議題分析，5成電話諮詢情緒問題，2成諮詢婚姻問題。

洪申翰表示，今天特別請辦公室致電到衛生福利部心理健康司，衛福部表示市話、手機撥打男性關懷專線0800-013-999都是免付費，也呼籲男性朋友「打這支電話不是示弱，也不是顏面掃地，是諮詢專業協助！」

另外，洪申翰補充，《家庭暴力防治法》第63-1條也規範，被害人年滿16歲，遭受現有或曾有親密關係之未同居伴侶施以身體或精神上不法侵害之情事者，準用《家暴法》許多條文，也就是說，《家暴法》的保護範圍不僅限於夫妻之間及父母子女，正在交往中、無論同居與否的情侶、和已經分手的情侶都適用。

他並提醒，6月1日《跟蹤騷擾防制法》新法上路，新法明定：明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動，相關犯罪行為最高罰款50萬元；希望新法上路可以保障更多人，減少不健康、不舒服的交往關係，並降低暴力行為發生的風險。

ET快訊
快訊／高雄民宅火警　1男燒成焦屍
250人班機失聯！戰機緊急升空攔截　結果超傻眼
快訊／土石流漫過鐵軌！台鐵宜蘭龜山大里列車緊急停駛
台灣確診曲線類似新加坡！　陳時中：再觀察10天就清楚
快訊／高雄發免費快篩！　2類人快看領取時間地點
新北曝光「81分鐘」錄音檔　恩恩爸僅領資料不聽
衛福部PO文出包！「全台1136萬人確診」　網怒刷：不用罰嗎
強尼戴普忍6年「為何能逆轉」？　PTT推3關鍵：絕對是安珀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」每年有1.8萬件

疫情延緩新進公務人員分發報到　去年減少3297人、平均年齡43.59歲

不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

提供「81分鐘」譯文及錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料「不聽音檔」

藍議員嗆陳時中「可能有重聽」　籲侯友宜送助聽器改善溝通障礙

「恩恩爸要資料4天給不出來」　林鶴明：侯友宜想趁連假河蟹？

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」每年有1.8萬件

疫情延緩新進公務人員分發報到　去年減少3297人、平均年齡43.59歲

不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

提供「81分鐘」譯文及錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料「不聽音檔」

藍議員嗆陳時中「可能有重聽」　籲侯友宜送助聽器改善溝通障礙

「恩恩爸要資料4天給不出來」　林鶴明：侯友宜想趁連假河蟹？

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

B群應該這樣吃！　營養師傳授4吃法

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

塑膠業員工平均年薪排行　台聚161萬元奪冠、台塑排第七

「愛在就是家」P＆G寶僑家品、家樂福推出暖心特惠　以行動支持多元成家

「確診康復」優惠再加一！全台6飯店一人免千元　再贈600元餐飲金

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

萬海在亞洲線市佔率高達15%　公司充分掌握高經濟成長的東南亞為最大優勢

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

女大生網路約炮遇帥男模急了　狂借「學費」購4萬點數在線等

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

政治熱門新聞

蔡其昌助理涉造謠符合「惡、假、害」？　 台中市警局回應

2歲童恩恩病逝　她揭新北市府公文疑點

王必勝曝很多市長晚上致電指揮中心　「陳其邁更是天天打來」

快訊／蘇貞昌：6月6日啟動第2輪快篩實名制

快訊／國民黨團爆：福吉美唾液快篩驗不出Omicron　衛福部踹共

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

提供「81分鐘」錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料不聽音檔

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

陳水扁曝：黃偉哲請衛生局安排醫師看診

薛瑞元未掌握福吉美送件資料　羅秉成救援代答

被問陳智菡稱中央隱匿疫情　柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？

萌版陳其邁！父愛噴發哄童打疫苗

新北寄出恩恩爸申請資料　他怒嗆林鶴明：都不看新聞？

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

更多熱門

相關新聞

強尼戴普美女律師

強尼戴普美女律師

好萊塢怨偶強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚後撕破臉，互控誹謗的官司纏訟一個多月，今判決出爐，裁定強尼戴普勝訴，安柏最終必須付給前夫1035萬美金（約台幣3億元），讓她一臉哀怨，而強尼戴普雖未到場聆聽判決，但為他打贏官司的幕後功臣律師班楚（Ben Chew）與卡蜜兒（Camille Vasquez）全笑開懷，尤其卡蜜兒因此案成為美麗「嬌點」，法庭上的凌厲攻勢與優雅品味都備受矚目，隨身必戴總價超過30萬元的卡地亞（Cartier）與梵克雅寶（Van Cleef &

Amber離婚台南Josh　再發限動「炒作、說謊、心機」

Amber離婚台南Josh　再發限動「炒作、說謊、心機」

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝」？

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝」？

最夯新婚2房「Amber定義只是套房？」鄉民懵了

最夯新婚2房「Amber定義只是套房？」鄉民懵了

快訊／安珀赫德決定上訴！

快訊／安珀赫德決定上訴！

關鍵字：

洪申翰強尼戴普家暴

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

快訊／安珀赫德決定上訴！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面