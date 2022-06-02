家暴台南Josh！Amber離婚後　再怒發1限動「炒作、說謊、心機」

▲事實上，Amber還發了另外一篇限動。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「台南Josh」今年1月遭老婆Amber家暴痛打，而台南Josh之後也正式提告家暴。負責處理官司的表姊「巴毛律師」，近日也證實，兩人已經正式於五月中旬簽字離婚，而安柏稍早也發限動指出「話都隨便亂講」，引起網友討論，就有網友翻出，其實安柏不只發一篇限動，還發了一篇「炒作、說謊、心機」。

本站稍早報導《快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG限動反擊「話都隨便亂講」》Amber在限時動態上表示，「就事論事，這件事不是讓你們無限上綱，話都隨便亂講。誰會嫌棄車子、房子，還願意在沒有求婚、沒有婚禮的情況下，在外面套房先登記結婚？」不過，該則限時動態才PO出沒多久就已刪除，稍早記者致信詢問Amber，截稿前尚未取得回應。

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就有網友在PTT發文，Amber除了發表該篇限動之外，還發了另外一篇，從陽台往外拍的天空照，上頭寫著「炒作、說謊、心機」，不過該則限動也同樣被刪除了。

看到Amber的限動，台南Josh的律師表姐在粉專「巴毛律師混酥團 」開轟，「這樣還想要求我們刑事和解撤告？從離婚調解傲慢的態度，完全感覺不到有任何悔意，完全不覺得自己有錯，這樣還要我們原諒你？其餘細節我想JOSH會在影片中交代」。而台南Josh也轉發該篇貼文回應，「看來我最近會很忙」。

▼YouTuber「台南Josh」前妻Amber在IG反擊。（合成圖／翻攝台南Josh、Amber IG）