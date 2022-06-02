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台美21世紀貿易倡議是什麼？　黃智賢潑冷水：就是卑微的求美國

▲▼行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮。（圖／行政院提供）

▲行政院宣布台美關係有重大進展，達成台美21世紀貿易倡議。（圖／行政院提供）

記者皮心瑀／綜合報導

行政院政委鄧振中結束與美國貿易代表署副代表畢昂奇會談後，宣布雙方達成「台美21世紀雙邊貿易倡議（US Taiwan Initiate on 21th Trade）」，鄧振中更哽咽表示，自己等這個等30年了，倡議目標就是安排一個談判機制，建立可長可久的台美經貿關係。不過，資深媒體人黃智賢卻認為，這其實就是台灣卑微的求美國，讓美國可以拉高姿態，繼續榨乾台灣的剩餘價值。

黃智賢批評，台美21世紀貿易倡議就是個PUA，要讓台獨龍心大悅，再把台灣人的利益，輸送給美國，這個這個倡議簡單來說就是要提議，以後要推動，要長期開會。開會討論，如何推動，並且努力達成台灣想要參加的印太經濟架構等。

黃智賢表示，外交部長吳昭燮説，這合作不但有高度戰略意義，而且有助於台灣爭取加入（CPTPP），跟印太經濟架構(IPEF)，鄧振中則說，希望能用談判機制，和美方建立更密切的關聯，「什麼？這個倡議，不是達成甚麼，而是為了建立關聯？」他還說，這是要先打基礎，等時機成熟，「降美國關稅這事，人家當然沒有要跟你談。説先談別的，看台灣誠意呀。這叫先打基礎。意思是，把台灣油水全榨乾了再說。」

黃智賢感嘆，行政院新聞稿裡，還是露了口風，美國有興趣的，是國營企業，是不是要台灣開放，讓美國企來台灣賤買很多壟斷產業？美方關注標準制定，台灣要服從美國標準了。農業，台灣又要開放更多農產品；高科技產業要整個被美國挖空了，挖不走的，是因為在美國根本無法生存。而台灣卑賤卑微的，給予美國我們的一切，只為了跟美國「密切關聯」，問題是，美國對於棋子，除了利用，有什麼密切可言？

根據行政院說法，「台美21世紀貿易倡議」台美雙方會啟動貿易談判，以便在未來能夠獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議，在這目標之下，首先要開始11個議題的談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意倡議的第一次會議會在本月底於華府舉行。

鄧振中說，「台美21世紀貿易倡議」台美經貿關係上的意義，第一，我們多年來期望跟美國展開的貿易談判，現在已經可以開始進行。第二，我方相信，這項倡議的結果，可以為未來台美發展奠定可長可久的基礎，會產生更大的經貿合作空間，可以說是台美經貿發展的歷史性突破。

第三，雙方要談判議題相關廣泛，是對台美合作以及台美經濟發展最有利的議題，未來還會與時俱進、擴大範圍。第四，在拜登政府現在並沒有關稅談判授權下，倡議重點要是利用堆積木方式，推動協議簽署，已經涵蓋區域貿易協定的所有重要成分，待未來時機成熟，就有會在很短時間內完成我們期待的台美自由貿易協定。

第五，倡議涵蓋的範圍廣泛且深入，為了推動談判，花費的時間、人力會超過以往處理台美經貿關係所花費的精神，未來會尋求政府各部會、民間企業、智庫等各界意見，爭取台灣最大利益。

第六，倡議會有助台灣跟全球經濟的連結，加速台灣跟國際多邊、雙邊經貿協議的談判。

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