Facebook營運長桑伯格宣布離職　祖克柏：一個時代的結束

▲Facebook營運長桑伯格宣布將在今秋離職。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Facebook營運長桑伯格（Sheryl Sandberg）宣布將辭去擔任了14年的營運長一職。桑伯格在Facebook是僅次於執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的第二號人物，同時也是全球科技業最具影響力的女性之一，因此她離開的消息曝光後，立刻就讓Meta的收市股價急挫2.58%，盤後表現持平。祖克柏表示，桑伯格的離開是「一個時代的結束」。

綜合外媒報導，52歲的桑伯格6月1日在Facebook宣布，她將於今年秋季辭去營運長一職，僅持續留任公司董事職位。目前負責成長策略的主要產品副總裁歐利文（Javier Olivan）將在桑伯格離職後接替營運長的職務。桑伯格並未公開辭職的原因，僅表示她還未確定個人的未來去向，但她計劃專注於她成立的基金及從事慈善工作。

Meta執行長祖克柏同時在Facebook證實了桑伯格辭職的消息，並將桑伯格的離開稱為是「一個時代的結束」。祖克柏也指出，為了配合調整，Meta未來將進行內部重組，「如果Meta不是到了無法再將業務、運營職能與產品分開的轉折點的話，我不會在現有架構中替換桑伯格的角色，因為她是個超級巨星，並以獨特方式定義了營運長的角色」。

桑伯格在加入Facebook前曾是Google的副總裁，負責全球線上銷售和運營。她透露，她在2008年入職時，曾計劃只在Facebook工作5年就好，沒想到一轉眼居然就在這個職務上待了14年，還成為Meta第一位女性董事會成員。報導稱，桑伯格幫助Facebook從一個沒有收入的初創企業成長為數位廣告的龍頭，是全球科技業最具影響力的女性之一。