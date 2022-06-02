快訊／美國奧克拉荷馬州爆槍擊　至少4死多人中彈！槍手被擊斃

▲美國再爆槍擊案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州土爾沙（Tulsa）一間醫院爆發槍擊，據了解已釀成1死，警方獲報後已趕赴現場。

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綜合外電報導，現場包括槍手在內至少4死，還有多人中彈，人數不明。土爾沙警方表示槍手持步槍在醫院內開槍掃射，確切死傷人數仍有待釐清，「此時此刻，我們證實槍手已經死亡」，不過並不清楚是否由警方擊斃。

報導指出事發地點在聖法蘭西斯醫院（St. Francis）區內的娜塔莉樓（Natalie），該樓是作為園區內醫師的辦公室。警方指出案發前獲報一名男子在醫院附近持步槍行走，警方趕到現場時已爆發槍擊案，當警方衝進醫院內時，看到多人中彈倒地。

目前警方正在逐層搜索以排除可能的額外威脅，土爾沙警察隊長木蘭伯格（Richard Meulenberg）說樓高好幾層，有上百間的房間需要進行搜索。

警方發布推特表示，槍擊案在市區內61街和耶魯路交叉路段發生，警方已在現場應對，詳情情況未進一步說明，「只要能收集到更多細節，我們會盡快通知媒體。」

當天為美國時間6月1日星期三，案發前約1個多小時，美國總統拜登、副總統賀錦麗等人才在推特發文，紀念101年前的今天，當地發生種族大屠殺。