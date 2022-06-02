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美軍援烏海馬斯多管火箭系統　克里姆林宮警告：火上加油

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲海馬斯多管火箭系統的到來讓俄羅斯邊境備感威脅。（圖／達志／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）1日警告，美國持續軍援烏克蘭武器的行為是在「火上加油」。美國總統拜登當天宣布，加碼7億美元（約新台幣204億元）軍援烏克蘭，並支援先進的「海馬斯多管火箭系統」。

CNN報導，佩斯科夫在例行電話會議中告訴記者們，俄方認為美國軍援烏克蘭的作為「是在刻意、積極地火上加油」，他說美方軍援烏克蘭先進火箭系統，對於烏克蘭領導人想要恢復和平談判是完全無益的。

美國和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前都表明，美方軍援烏克蘭的火箭系統只會用於防禦，不會跨境打擊俄國領土，但佩斯科夫表示，克里姆林宮不相信這套說詞。

開戰以來烏克蘭當局不斷要求美國和西方軍援高科技、中程飛彈系統，隨著俄軍加大砲火攻勢，烏東陷落速度加快，首批海馬斯多管火箭系統將運抵烏克蘭。

美國國防部政策副部長卡爾博士（Colin Khal）當天在五角大廈召開記者會，他表示美國「正注意俄烏戰爭中所有與美方有關的事項會讓事態升級的風險」，包括美國加碼運送4套海馬斯火箭系統的最新決定，但他表示到頭來美方想送什麼給烏克蘭，「俄羅斯沒有說不的權利」。

「拜登總統已經說的很清楚，我們沒有想要和俄羅斯發生正面衝突」，卡爾說明，不論是烏克蘭戰事擴大成俄烏邊境互轟，或是升級成第三次世界大戰，都不符合美方的利益，「所以我們對此很小心」。

卡爾進一步指出，烏克蘭從總統澤倫斯基一路往下到不同層級的官員都對美國再三保證，若美國答應提供海馬斯多管火箭系統，「烏克蘭不會拿來升級戰事」。他說美方評估目前戰況而言，烏克蘭並不需要射程幾百公里遠的火箭或飛彈系統，「所以我們才會答應這個要求」。

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