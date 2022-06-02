CNN：中國有能力打退美國奪取台灣　代價卻極血腥！三軍致命傷曝

▲解放軍渡海、登陸台灣灘岸都極可能蒙受重大損失。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

一項分析指出，由於中國在人力、船艦等方面勝過美日聯盟，因此若發動侵台戰爭將有可能占上風，甚至最終拿下台灣，但代價卻極度血腥，不論對中國或是其對手都是如此。

由CNN蘭登（Brad Lendon）和華森（Ivan Watson）共同撰文分析，針對中國入侵台灣在軍事方面可能的假想情況。文中提到自從拜登上任美國總統以來，已經三度回答美國將會武力干預中國入侵台灣，最近一次是在他上月亞洲行期間，不過三次都在事後由白宮澄清，美方沒有放棄「戰略模糊」的政策。

不論如何，「中國武力侵台美方是否會干預」的問題都已經受到更多人關注，關鍵是美方和其盟友是否有能力擋下中國的侵略，「答案是：很有可能辦不到。」分析指出中國不論在軍隊人數、飛彈、船隻等數量都勝於台灣和美日，代表若中國下定決心全面發動侵略戰爭，是有可能勝出的。

雖然中國可能會在侵台戰爭中占上風，但分析表示代價可能極度高昂，會重創中國和其對手。此外，雖然中國在陸海空軍都有軍力優勢，一旦要開戰卻個個有致命缺陷，會迫使北京思考是否願意為了奪取台灣而蒙受極大量的人員裝備損失。

海戰方面

若以軍艦數量而言，擁有大約360艘戰艦的中國毫無疑問已是世界最大海軍，美國與之對比只有不到300艘戰艦。此外中國還有全球最先進的商船隊、 龐大的海警船隊，還有由漁船組成的武裝民船隊，讓中國走到登陸台灣這一步時，能有額外的數百艘船隻可供運載人員渡海。

▲中國海軍近年積極「下餃子」。（圖／路透社）

龐大的登陸船隊要想跨越寬達177公里的台灣海峽，對解放軍海軍而言卻會是一場大屠殺，蘇格蘭聖安德魯大學（St. Andrews）戰略研究所教授歐布萊恩（O'Brien）指出，台灣數十年量佈防了大量便宜有效的岸基反艦飛彈，像是俄烏戰爭中為烏克蘭立下耀眼戰功的海王星飛彈（Neptunes）——一發便宜的海王星飛彈，就打沉了俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），「台灣大量生產這些東西。它們很小，（中國）不可能全部消滅掉。便宜的是岸基反艦飛彈，貴是貴在船艦。」

退伍美國海軍軍官、美國戰爭學院教授烏曼（Howard Ullman）表示，龐大的軍隊代表需要龐大順暢的後勤能力，但中國全面攻台估計需要120萬官兵，簡單來說即便有中國今日的海軍力量，在可見的未來都難以對台灣發動如此全面性的侵略。

航母殺手

美國與中國的現役航母數量為11:2，中國近年積極發展東風26和東風21D導彈等「航母殺手」，雖然美軍已派遣航母和最新艦載機F-35戰機部署西太平洋，一旦美軍要介入台海戰爭，不得不忌憚這些「航母殺手」。

▲東風21D號稱航母殺手。（圖／路透社）

歐布萊恩說美國最好三思而後行，因為在任何戰場環境中，想派遣航母接近中國沿岸，「如果你要進行一場國家之間的戰爭，你得離岸邊遠遠的。」只要遠離岸邊，美軍就有了所有優勢。

由「林肯號」航空母艦為首的美國第三航空母艦打擊群指揮官安德森（Jeffery Anderson）將軍表示，「我知道一件事就是，美軍船艦是極具生存能力的。不光是它們致命，它們還具有很強的生存能力。」

▲美軍第七艦隊此前已協防台灣。（示意圖／Facebook／U.S. Pacific Fleet）

空戰

分析指出中國在任何衝突中，初期可能都能掌握空中優勢。解放軍目前估計有1600架戰機，台灣則有不到300架戰機，美國雖有超過2700架戰機，但戰機部署至全球，中國的戰機卻是全集中在亞太區域。

▲▼解放軍殲-16戰鬥機與台灣F-16戰機。（上圖／CFP／下圖／記者季相儒攝）

此外，美方也注意到中國在俄烏戰爭和美國於中東的沙漠風暴行動中，非常詳細地研究空戰細節。不過台灣戰場與烏克蘭和中東不同，台灣從美國購得刺針飛彈之外還有愛國者飛彈，過去30年台灣也持續在延發量產雄風等國產飛彈，3月時一項報告指出今年夏天雄風項目將可達到量產，到時飛彈產能將翻3倍，因此中國將面對的是不同的海空戰困難。

▲▼台灣有愛國者飛彈與雄風飛彈等防空、反艦飛彈。（上圖／軍聞社提供／下圖／記者李毓康攝）

新美國安全中心（New American Security）最近的一場戰爭遊戲結果顯示，美中空戰結果可能是打成平手，因為即便美國空軍稱霸空中數十年，但有些環境並非對他們有利。

地面戰

即便上述海空戰方面中國未能得到明顯優勢，而且會損失大量人員裝備，還必須冒險將大量部隊渡海來台的情況下，中國仍想要侵略台灣的話，也會面臨另一輪艱難戰鬥。

分析表示台灣目前有15萬名常備軍力，還有250萬後備兵力，加上全國國防策略就是基於抵抗中國登陸所擬定，而且台灣在這點和烏克蘭相同，就是擁有熟知地形等主場優勢。

▲若解放軍登陸，國軍將在岸上迎戰。（圖／記者林敬旻攝）

首先，中國人民解放軍必須找到一個合適的登陸點，必須是渡海距離較短，而且鄰近台灣重要戰略都市，像是桃園或台南。分析引述專家研究台灣沿海地形僅14處海灘可攻共軍進行大規模登陸作戰，台灣也深知是哪些海灘，過去數十年早已挖掘許多隧道和地下堡壘。

假如成功，解放軍費了一番功夫登陸，體力也早已有所消耗，上岸面對的會是體力完好的台灣軍隊。雖然解放軍也可選擇空降台灣領土一途，但空降部隊正是解放軍所缺少的。

與身經百戰的俄軍和美軍不同，解放軍部隊上一次的實戰經驗是在1979年與越南短暫的邊境衝突，而且在當時對解放軍來說也非一項成功的行動。

所以中國攻台的機率究竟大不大

德國馬歇爾基金會分析師亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）仍認為，中國侵台機率不大，「我認爲解放軍對於奪取和控制台灣缺乏足夠的信心。解放軍內部也討論過他們能力不足之處。」

葛來儀表示，俄烏戰爭很明顯地點出一個重點，就是俄軍從陸路侵略邊境接壤的鄰國烏克蘭都打得那麼艱難，遑論解放軍還想渡過177公里的台灣海峽來攻打台灣。此外，烏克蘭的堅強抵抗，可能也給了台灣人民為自己土地奮戰的理由。

歐布萊恩先前已指明，任何侵略台灣的戰爭都將對敵對雙方造成災難性的損失，「如果烏克蘭戰爭教會了我們什麼，那就是開戰一直都是一個魯莽的選擇，不要低估你的對手，也不要以為你的系統會全部運作順暢。」