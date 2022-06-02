紐時：美台開啟貿易談判　欲對抗中國影響力

▲美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中今天宣布啟動台美21世紀貿易倡議。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

紐約時報報導，美台為加強貿易與科技連結，將依「台美21世紀貿易倡議」啟動談判。此舉意在挑戰中國貿易作為、對抗中國在亞太地區的影響力，可能引發北京不滿。

行政院政務委員鄧振中1日宣布，台灣與美國將依「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）啟動貿易談判，涵蓋11項議題，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議，首次會議預定6月底在華府舉行。

不久前，美方發起包含14國的印太經濟架構（IPEF），力圖打造亞太經濟聯盟，台灣卻被排除在外。紐時報導，許多成員國認為讓台灣加入IPEF「太具爭議性」。

報導指出，美台貿易談判議題將與IPEF高度重疊，如減少進出口繁文縟節的數位貿易途徑。多項議題明顯鎖定雙方對中國貿易作為不滿之處。美方官員說，將與台灣一同消除國際供應鏈存在的強迫勞動，並制定因應國營事業非市場作為的條款。

談判將採雙軌進行。美國貿易代表署（USTR）處理貿易議題；商務部負責技術與投資議題，包括協調出口管制及保全半導體供應鏈的措施。

台灣長期推動深化與美國的經貿關係，2020年鬆綁美國牛、豬肉進口限制，以期美國答應正式談判。2021年，美台在北京反對下恢復停擺多年的貿易暨投資架構協定（TIFA）對話。隨著全球半導體荒加劇，台灣戰略重要性進一步強化。

美方資深官員說，美台貿易談判不會包含需要美國修法的市場准入條款，行政團隊認為雙方達成的任何協議都不需要國會批准，但相關官員會持續就此事與國會諮商。

報導提到，鑑於台灣地位具爭議，美台也將以美國在台協會（AIT）與中華民國駐美代表處名義非正式會面。

美方資深官員5月31日向媒體表示，美國雖未將台灣納為IPEF首批談判成員，仍打算在參與上採取「彈性」做法。

華爾街日報報導，美台宣布貿易倡議可能使美中關係更加緊繃。美國總統拜登5月訪問東京時表態，美方將在中國對台動武時軍事干預。中國外交部發言人汪文斌隨後說：「世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐。」

報導指出，美台貿易談判在半導體供應鏈、出口管制、非市場貿易作為等美中競爭核心議題上討論更為具體，與IPEF廣泛、籠統、盡可能吸引最多國家參與的屬性不同。

報導寫道，美方官員日益憂心東亞半導體生產太過集中，台灣處在這項議題核心。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致全球晶片短缺，消費性電子產品、汽車等產品製造大受影響，使得這項議題更具緊迫性。中國領土野心及對台牽連影響令各界警覺之際，2月爆發的俄烏戰爭擾亂全球貿易，也凸顯強化關鍵產品供應鏈的必要性。