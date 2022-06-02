日本觀光客入境上限有望提高至3萬人！　最快7／1上路

記者王佩翊／編譯

日本當局1日將單日入境上限人數從1萬人提升至2萬人，如今則有消息指出，日本政府最快7月1日就會再度提高至3萬人，以因應陸續開放的邊境防疫政策。目前相關單位已經開始商討，不過詳細情形仍需根據疫情發展進行調整。

▲日本有望在7月將單日入境上限人數提高至3萬人。（圖／達志影像／美聯社）



根據《時事通信社》報導，日本政府在2021年1月起到2022年5月期間進行調查，並根據入境日本時的檢疫陽性比例，將各國分成三大組。其中陽性率最低的為藍組，來自此類組國家的旅客不論是否接種疫苗，入境後皆可免除檢疫、隔離以及自主管理等相關規範，共計有98個國家與地區。

其次則是黃組，該組國家的旅客在入境時仍需接受篩檢並居家隔離3天，不過如果已完成3劑的疫苗接種則可免除。與此同時，日本當局自1日起也將外籍旅客單日入境上限人數從1萬人提升至2萬人，並將於10日開放外籍旅行團入境觀光。

根據消息人士透露，隨著陸續放寬的邊境防疫政策，日本政府打算自7月1日起將單日入境人數調整至3萬人。事實上，此舉是因為日本已經取消部分旅客的入境檢疫等規定，因此有較多人力接納更多的旅客。

另一方面，除了提高至3萬人之外，也有官員提議要完全廢除入境人數上限，不過未來仍需根據疫情發展才能判斷並決定。

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