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南韓地方選舉揭曉　執政黨國民力量12比5大勝

▲▼南韓6月1日實施地方選舉，總統尹錫悅、金建希夫婦於5月27日前往首爾市龍山區議會投票所進行事前投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓總統尹錫悅、金建希夫婦5月27日進行事前投票。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

韓國第8屆地方選舉開票今天早上塵埃落定，最大在野黨共同民主黨雖在最膠著戰區京畿道知事中以極些微差距勝出，但仍不敵執政黨國民力量勝選勢頭，最終在全國17個一級行政區中以5比12落居劣勢。

共同民主黨在2018年的上屆地方選舉中以14比3大勝，但經過前總統文在寅政府5年執政後，未能在4年一度的地方選舉中維持優勢，繼今年3月總統大選後再次落敗，全國政局重回保守派國民力量掌中。

根據韓國中央選舉管理委員會開票結果，國民力量在首都圈拿下首爾市長及仁川市長，京畿道知事投票結果則出乎JTBC及3大電視台KBS、MBC、SBS的出口民意調查預測，由共同民主黨候選人金東兗以0.14個百分點的極小差距勝出。

三大電視台與JTBC出口民調原都預測國民力量京畿道知事候選人金恩慧會以0.6至0.9個百分點勝出，但兩人得票率持續拉鋸，最後在開票率達到99％時才確定金東兗獲勝。

三大電視台在1日晚上7時30分投票截止後公布的出口民調顯示，國民力量在10個一級行政區首長選戰中具優勢，共同民主黨則只有3個優勢區，其餘4處平分秋色；JTBC則預測9處由國民力量拿下、共同民主黨4處，其餘4處不相上下。

最終開票結果顯示，除京畿道、濟州道、全羅南道、全羅北道及光州的首長由共同民主黨候選人勝出外，其餘12個一級行政區首長都成為國民力量的囊中物；與3月總統大選結果相比，當時共同民主黨候選人李在明領先的7個地區中，仁川及世宗市在這次地方選舉中都翻紅（國民力量代表色）。

在同時進行的國會議員補選中，國民力量也拿下5個席次，於國會席次從109席擴大至114席，但仍不敵共同民主黨。共同民主黨在2020年國會選舉中以過半席次獲得壓倒性勝利，這次補選中拿下2席，增至169席。

值得注意的是，先前曾參選總統的安哲秀與李在明這次各代表國民力量及共同民主黨出戰國會議員補選，分別當選城南市盆唐甲區及仁川市桂陽乙區國會議員。

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