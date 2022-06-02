直擊／在北京做PCR「超長人龍」看不見尾　35度高溫民眾包緊緊

記者蔡儀潔／北京報導

現在在北京街頭，經常看到長長的隊伍，他們不是在排隊買美食，而是在等候做核酸檢測（PCR篩檢）。實際上，現在大陸有超過10個千萬人口城市展開「常態化核酸」，為此政府也推行「15分鐘核酸檢測圈」，不過仍存在烈日下排長隊、結果出得慢等問題。

▲大中午排隊做檢測的民眾 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者1日中午到街道辦所搭設的核酸站，發現現場有大批民眾在排隊等候，目測人龍已經超過300公尺、看不到盡頭，人與人的間隔比較隨意，有樹蔭的地方則屬於「黃金站位」，群眾幾乎「貼」在一起。

由於當天最高氣溫達到35攝氏度，為了防止中暑、曬黑，不少人是「全副武裝」來排隊，例如戴遮陽帽、袖套，撐陽傘等，還有女市民全身包到只能看到一雙眼睛。有位大叔邊排隊邊碎碎唸，「熱死了這天，咋那麼多人...。」

▲北京一處核酸檢測站的工作時間 。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，北京多數核酸檢測站是「開得晚、關得早」，午間還會休息1小時，下午6點便準時「收攤」，上班族們需要利用午休或中間空閒時間來排隊。

日前就有民眾約5點40來排隊，工作人員上前勸離「別排了，後面排的人都做不上了，6點要下班」；不少人因撲空而感到不滿，「去哪都要48小時核酸（陰性），想做還做不著了。」最後只好去尋找24小時的檢測站。

▲不少市民保持天天做核酸的習慣，這也是排隊人員過多的原因之一。（圖／記者蔡儀潔攝）

儘管隊伍長，但因現場有2名採樣人員，且動線清晰，流動速度快，全程大約20分鍾便完成檢測。不過，有些核酸檢測站只有1名採樣人員，高峰時間常要排隊等約1小時。



多久要做一次核酸檢測？官方規定的是48小時核酸陰性，然而出結果時間存在不確定性。記者詢問北京一家核酸實驗室，對方表示因檢測量大，出結果時間會較長，但均會在24小時內上傳。

為避免因沒有核酸證明而耽誤行程，不少市民保持天天做核酸的習慣，這也是排隊人員過多的原因之一。在朝陽區工作的小淼表示，最近公司恢復正常上班，自己幾乎每天去檢測，「萬一結果隔天沒出來，怎麼去上班啊。」還有人分享說，「反正你現在一看到人少的（核酸檢測站），就立刻去做」。

▲上班族需要利用空閒時間來做檢測 。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於價格方面，大陸政府5月最新規定，要求各地在6月10日前，將核酸「單人單檢」降至每人16元人民幣以下，「多人混檢」降至每人3.5元人民幣，折合新台幣大約是15元，等於一瓶礦泉水的價格。在社區等地接受大規模核酸檢測，則是免費。

大陸本土疫情趨緩，據1日的通報，5月31日新增確診22例、無症狀患者46例，總計68例本土感染個案。北京和上海均逐步解封，疫情管控走向「常態化」，其中北京仍維持48小時核酸政策，進入各類公共場所、樓宇、社區等均須嚴格測溫掃碼、查證和查驗核酸陰性證明。