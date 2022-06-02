陳時中估「全國染疫率10%」反轉下降　台大醫1句話吐槽

▲台北市兒童BNT疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

本土疫情持續延燒，指揮中心指揮官陳時中1日透露，北部確診數開始下降，其他地區則還會在高原期徘徊一陣子，認為全國染疫率達到10％，單日確診數就可能下降。對此台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民直言，這代表黑數很多，而且小孩感染情況比想像中的嚴重。

陳時中1日在記者會時表示，目前全國進入高原期，染疫率約8%，若以新北市及基隆市2個染疫率為15～16%的情況來看，下降情形看得很清楚；而高雄染疫率偏低，僅有6%，因此推估疫情還會往上攀升。染疫率高的地區，如北部就有下降趨勢，染疫率低的區域則相對上升，全台灣在高原裡面可能先徘徊一陣子。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中預估，染疫率10-12％似乎是個高點，過了10％可能就會開始下降。對此台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民直言「那表示黑數很多」。根據《自由時報》報導，全國實際染疫率應該高達30％，因為現在快篩陽性即確診，很多人都不會去PCR了。

黃立民也坦言小孩感染比想像中嚴重，即使不出門，也可能因家人從外帶病毒回來感染，呼籲符合接種資格快打疫苗。