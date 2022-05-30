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雲林家扶中心獲贈400劑唾液快篩　供弱勢與寄養家庭幼兒備用

▲雲林家扶主委陳燦勲代表受贈並感謝虎尾東區扶輪社急送唾液快篩劑給家扶幼兒使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶主委陳燦勲代表受贈，並感謝虎尾東區扶輪社急送唾液快篩劑給家扶幼兒使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府日前募得台塑企業捐贈之快篩劑特地撥出255劑供弱勢家庭與寄養家庭，雲林縣家扶中心今（30）日再獲虎尾東區扶輪社急送的「唾液快篩」400劑將給予家扶幼兒每人2劑備用，另，虎東扶輪社長吳裕田也響應豐泰文教基金會「粒粒心意傳達愛益」活動，贊助3000公斤無毒安心白米，協助防疫照顧。

昇樺食品董事長吳裕田亦是虎尾東區扶輪社社長，獲知雲林家扶服務家庭買不到快篩劑，也不忍幼兒快篩戳鼻忍受皮肉苦，急送400劑「唾液式快篩劑」，讓服務家庭能及時監測自身健康，照顧幼兒快篩。

豐泰文教基金會林金陽董事長與陳雯婷執行長，關注雲林家扶在全縣的服務弱勢兒少家庭面對疫情洶湧襲來，孩子們均在家視訊上課，家長必須請假照顧，不僅減少收入更增加生活開銷甚鉅。所以豐泰以「粒粒心意傳達愛益」活動企業捐款1元、豐泰基金會同步捐款1元，感謝昇樺吳裕田董事長共同贊助雲林家扶3000公斤特優級安心無毒的豐泰「阿古力」白米。

雲林家扶歐厚成督導表示，唾液快篩劑將優先送給照顧幼兒、寄養幼兒及匡列居隔的服務家庭每人2劑，其餘留在中心整備，視情況再供應有急用需求家庭索取；白米及民生物資則針對家中子女較多及偏鄉的家庭專程送達。

►聽Podcast #我在案發現場


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