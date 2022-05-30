雲林家扶中心獲贈400劑唾液快篩　供弱勢與寄養家庭幼兒備用

▲雲林家扶主委陳燦勲代表受贈，並感謝虎尾東區扶輪社急送唾液快篩劑給家扶幼兒使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府日前募得台塑企業捐贈之快篩劑特地撥出255劑供弱勢家庭與寄養家庭，雲林縣家扶中心今（30）日再獲虎尾東區扶輪社急送的「唾液快篩」400劑將給予家扶幼兒每人2劑備用，另，虎東扶輪社長吳裕田也響應豐泰文教基金會「粒粒心意傳達愛益」活動，贊助3000公斤無毒安心白米，協助防疫照顧。

昇樺食品董事長吳裕田亦是虎尾東區扶輪社社長，獲知雲林家扶服務家庭買不到快篩劑，也不忍幼兒快篩戳鼻忍受皮肉苦，急送400劑「唾液式快篩劑」，讓服務家庭能及時監測自身健康，照顧幼兒快篩。

豐泰文教基金會林金陽董事長與陳雯婷執行長，關注雲林家扶在全縣的服務弱勢兒少家庭面對疫情洶湧襲來，孩子們均在家視訊上課，家長必須請假照顧，不僅減少收入更增加生活開銷甚鉅。所以豐泰以「粒粒心意傳達愛益」活動企業捐款1元、豐泰基金會同步捐款1元，感謝昇樺吳裕田董事長共同贊助雲林家扶3000公斤特優級安心無毒的豐泰「阿古力」白米。

雲林家扶歐厚成督導表示，唾液快篩劑將優先送給照顧幼兒、寄養幼兒及匡列居隔的服務家庭每人2劑，其餘留在中心整備，視情況再供應有急用需求家庭索取；白米及民生物資則針對家中子女較多及偏鄉的家庭專程送達。

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