端午節肉粽吃得健康　醫師：多咀嚼拒絕沾醬

▲如何肉粽吃得健康 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

美味的肉粽是端午節讓大家又愛又怕的美食，但卻富含許多高熱量內餡，如何吃才能吃得美味又健康？嘉義基督教醫院減重中心副主任安欣瑜醫師教大家，如何聰明吃肉粽。

嘉基安欣瑜醫師表示， 一個肉粽的熱量與肉粽的大小及內餡有關，從300大卡至600大卡不等，吃上兩個就會超過一個便當的熱量，且多屬精緻澱粉，營養容易不均衡，如果可以自己包肉粽的話，可用健康食材作替代，如用雞胸肉、干貝、豆干等黃豆製品、瘦豬肉來取代肥豬肉，並加入筍子、杏鮑菇、木耳等增加膳食纖維。倘若不便自己包肉粽，市面上也有用五穀粽或藜麥粽等相對健康的選擇。

另外，大家容易忽略的是吃肉粽時搭配的醬料，安欣瑜醫師指出，避免使用甜辣醬、蒜泥醬油、醬油膏等醬料，不僅增加額外熱量，更會不自覺地吃進過多的鈉，導致水腫。衛生署建議成年人每天鈉攝取量最好不要超過2400毫克，約等於6公克的鹽。肉粽常見的鹹蛋黃一顆就有850毫克的鈉，再加上其他配料及醬料，非常容易超標。

醫師提醒，適量吃，下一餐澱粉要減少，一天不要超一顆粽子，享受美食但不過量。有些大顆的粽子可能含有2碗飯的份量，因此下一餐可以減少主食的份量，並以全穀類或地瓜為主，避免麵食或白米飯。還有要注意進食的順序，先喝清湯或500CC的水、再吃1.5碗青菜、最後吃肉粽。因為充足的水分有助於代謝，足夠的青菜讓營養更均衡，且可增加飽足感，避免吃完肉粽後無法滿足，就會不住再吃第二個。

而且每次咀嚼 15~20 下才吞下，延長用餐時間，增加飽足感，促進消化。說來容易，要如何養成細嚼慢嚥的習慣呢？首先，不要餓過頭。關掉手機和電視，專心吃飯。不專心的狀況下，容易狼吞虎嚥。觀察食物的色香味，好好品嚐每一口食物。感受自己的身體的需求，吃飽就好，不要過量。希望大家可以在端午佳節與家人一同享受美食又能不變重。