　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BNT兒童疫苗之亂！　為了號碼牌...雲林50家長當街吵成一團

記者蔡佩旻／雲林報導

首批輝瑞BNT至11歲兒童疫苗抵台於5月25日陸續開打，雲林縣共有41家院所與5家衛生所提供疫苗接種服務至疫苗用罄為止，不少家長等不及學校集體施打想帶孩子先至醫療院所接種，深夜就到診所外夜宿等就為了幫孩子排上一劑疫苗，今（27）日清晨斗六一家診所外因排隊問題差點暴動，引發帖文抱怨。

▲斗六診所外有家長因幫孩子排隊要施打BNT兒童疫苗起口角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六內環路一家小兒科診所外有家長因幫孩子排隊要施打BNT兒童疫苗起口角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內COVID-19疫情持續嚴峻，每日攀升的確診及死亡人數中不乏低齡幼童，家長們紛紛驚慌備戰，5月2日莫德納兒童疫苗開打後仍有許多家長擔心副作用，堅持等待BNT兒童疫苗，在殷殷期盼下終於等到可以至診所接種，未料竟是一波波亂象的開始。

▲斗六診所外有家長因幫孩子排隊要施打BNT兒童疫苗起口角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家長貼文抱怨有人私製號碼牌。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

Facebook《斗六人社交圈》有家長貼文抱怨，「人人都搶著幫小孩打兒童疫苗認命排著隊，結果卻有人私自製作號碼牌」、「希望這幫人不要這麼自私害別人打不到疫苗」；「七早八早診所現場超過50人暴動大聲」。起因是有些家長在5點多時到達診所門口，被告知私製的號碼牌已發完便放棄離去，也許一起等到診所開門一起排隊也有機會排到的，也有人質疑私製號碼牌有黑箱作業疑慮。

▲斗六診所外有家長因幫孩子排隊要施打BNT兒童疫苗起口角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六診所今日早上6點多有家長為排隊而起口角。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

一名陳姓家長受訪說明概況，現場有家長在凌晨三點多開始排隊，漸漸人多便自主寫起號碼牌發放，約5點多就發完90張，我們在約6點多抵達診所門口，不放棄一絲希望接著在後面排隊繼續等待，診所上班後告訴大家，無論民眾的號碼牌怎麼發，一律以診所發出的為主，這才造成有點像暴動。

▲雲林虎尾小兒科才過午夜即有家長出現小兒科門外排隊等待。（圖／民眾提供）

▲雲林虎尾小兒科有民眾發現，才剛過午夜即有家長出現小兒科門外排隊等待。（圖／民眾提供）

診所在開門前發生吵鬧，是後到的家長互相質疑前面的家長自製號碼牌的公平性，開門後在診所表示須以診所號碼牌為主，家長們又對著護士又吵了一次白白排隊問題。但最後仍需依診所規定依序領牌，陳先生表示，最後還是沒排到疫苗，只能再繼續嘗試詢問哪一家診所還能預約或是還能排隊的。

有一名家長在留言處提到，「8點多在現場還有阿嬤想幫忙排下午三點的，診所人員當然是說太早，請她吃完中飯再來吧... 白癡嗎？我只有覺得這長輩真好，不會覺得她白癡」。

▲斗六診所外有家長因幫孩子排隊要施打BNT兒童疫苗起口角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲貼文也有理性家長留言說明，更提到有阿嬤為了幫孫子排疫苗，願意從早上8點直接等到下午3點下午診開門。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／庫錢沒燒完！快速道路上沿路狂飛　網譏：陰間土豪邊走邊撒錢

►西螺農產集貨場槍擊案　警再逮兩嫌...否認涉案獲交保

►雲林+1541創新高！9成快篩陽確診移工佔127例　斗六最多增318人

►雲林+1019！再增3死　6歲重症兒狀況仍不穩定


 

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
20兒童重症「半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：有8症狀小心
下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布
5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」！　要賠飯店152萬
快訊／大漢橋連環撞！4車撞一團　車流回堵塞爆
快訊／郭彥均轉傳「很多孩子走了」　陳時中：最高罰300萬
快訊／高雄知名景點驚傳溺水！　國中生被救起無呼吸心跳
住院數首次比出院少「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急
中重症+408！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護
「6類族群」免費發快篩　約81萬人受惠
快訊／今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡
快訊／今本土+80835！　各縣市確診分佈曝
快訊／今增127死！　本土+80835例「73%快篩陽確診」
LIVE／「下月開邊境」將公布放寬政策　陳時中最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布

竹市+1759！1457名5歲兒童完成疫苗注射　下周施打BNT須先預約

莫納皮拉韋「新簽約20多萬人份」　陳時中：6／10前陸續供貨

郭彥均稱「很多孩子走了」被查辦！陳時中：不實炒作最高罰300萬

首次出院數＞住院「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急診壓力

新冠口服藥很夠！陳時中：儲備量還可供「增加500萬人染疫」

中重症+408再破紀錄！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布

竹市+1759！1457名5歲兒童完成疫苗注射　下周施打BNT須先預約

莫納皮拉韋「新簽約20多萬人份」　陳時中：6／10前陸續供貨

郭彥均稱「很多孩子走了」被查辦！陳時中：不實炒作最高罰300萬

首次出院數＞住院「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急診壓力

新冠口服藥很夠！陳時中：儲備量還可供「增加500萬人染疫」

中重症+408再破紀錄！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護

兄弟一球員快篩陽　呂彥青今歸隊牛棚待命

雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

安珀赫德慌了！「9人陪審團選邊站」對她真實反應曝光　心機1招急拉票

膽小浪貓認識新同伴！見面就成麻吉　「飽滿2粒」卻吸走全網注意

每日更新隱藏版！屏東大啖日本空運關東煮　明太子豪氣拌入烏龍麵

楊丞琳倒吊唱歌「微血管爆裂」！揭9年前演唱會內幕：整臉佈滿紅點

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

夫妻分居還示愛老婆堂妹　夫辯：只是「市調」自己有沒人要

疫情不衝擊企業Q2徵才　65％有意開缺、71％依原計畫調薪

重機過盲彎急剎閃阿北！　噴飛倒頭栽車360度落地

生活熱門新聞

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光感動萬人

今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡

郭董神機被逆轉！宅神「才測Ct值27.7」　PCR結果尷尬了

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

基隆愛三路麥當勞突然宣布「結束營業」

王心凌《愛你》翻紅　網狂刷1句歌詞有聲音

更多熱門

相關新聞

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

兒童BNT疫苗25日陸續開打，許多家長馬上帶著小孩前往能接種的地方排隊，各地湧現一波搶打潮。就有雲林網友28日凌晨1點多經過小兒科診所時，發現已經有人擺板凳坐在門口等待，不禁驚呼，「天啊！半夜1點就有人在排兒童BNT」。還有網友一早留言，「早上去確認真的還在排隊啊……辛苦父母親了。」

西螺農產集貨場槍擊案　警再逮兩嫌均否認涉案全交保

西螺農產集貨場槍擊案　警再逮兩嫌均否認涉案全交保

防堵非洲豬瘟新罰則上路　雲林縣專勤隊特製翻譯大海報宣導

防堵非洲豬瘟新罰則上路　雲林縣專勤隊特製翻譯大海報宣導

雲林+1541創新高　9成快篩陽確診移工佔127例

雲林+1541創新高　9成快篩陽確診移工佔127例

台南+7376　快篩陽視訊判讀診療

台南+7376　快篩陽視訊判讀診療

關鍵字：

BNT兒童疫苗雲林斗六市虎尾鎮小兒科診所

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

律師酸安珀赫德：人生代表作

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面