BNT兒童疫苗之亂！　為了號碼牌...雲林50家長當街吵成一團

記者蔡佩旻／雲林報導

首批輝瑞BNT至11歲兒童疫苗抵台於5月25日陸續開打，雲林縣共有41家院所與5家衛生所提供疫苗接種服務至疫苗用罄為止，不少家長等不及學校集體施打想帶孩子先至醫療院所接種，深夜就到診所外夜宿等就為了幫孩子排上一劑疫苗，今（27）日清晨斗六一家診所外因排隊問題差點暴動，引發帖文抱怨。

▲斗六內環路一家小兒科診所外有家長因幫孩子排隊要施打BNT兒童疫苗起口角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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國內COVID-19疫情持續嚴峻，每日攀升的確診及死亡人數中不乏低齡幼童，家長們紛紛驚慌備戰，5月2日莫德納兒童疫苗開打後仍有許多家長擔心副作用，堅持等待BNT兒童疫苗，在殷殷期盼下終於等到可以至診所接種，未料竟是一波波亂象的開始。

▲家長貼文抱怨有人私製號碼牌。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）



Facebook《斗六人社交圈》有家長貼文抱怨，「人人都搶著幫小孩打兒童疫苗認命排著隊，結果卻有人私自製作號碼牌」、「希望這幫人不要這麼自私害別人打不到疫苗」；「七早八早診所現場超過50人暴動大聲」。起因是有些家長在5點多時到達診所門口，被告知私製的號碼牌已發完便放棄離去，也許一起等到診所開門一起排隊也有機會排到的，也有人質疑私製號碼牌有黑箱作業疑慮。

▲斗六診所今日早上6點多有家長為排隊而起口角。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）



一名陳姓家長受訪說明概況，現場有家長在凌晨三點多開始排隊，漸漸人多便自主寫起號碼牌發放，約5點多就發完90張，我們在約6點多抵達診所門口，不放棄一絲希望接著在後面排隊繼續等待，診所上班後告訴大家，無論民眾的號碼牌怎麼發，一律以診所發出的為主，這才造成有點像暴動。

▲雲林虎尾小兒科有民眾發現，才剛過午夜即有家長出現小兒科門外排隊等待。（圖／民眾提供）

診所在開門前發生吵鬧，是後到的家長互相質疑前面的家長自製號碼牌的公平性，開門後在診所表示須以診所號碼牌為主，家長們又對著護士又吵了一次白白排隊問題。但最後仍需依診所規定依序領牌，陳先生表示，最後還是沒排到疫苗，只能再繼續嘗試詢問哪一家診所還能預約或是還能排隊的。

有一名家長在留言處提到，「8點多在現場還有阿嬤想幫忙排下午三點的，診所人員當然是說太早，請她吃完中飯再來吧... 白癡嗎？我只有覺得這長輩真好，不會覺得她白癡」。

▲貼文也有理性家長留言說明，更提到有阿嬤為了幫孫子排疫苗，願意從早上8點直接等到下午3點下午診開門。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）



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