彰化+3882！幼兒快打站6／1開打　需上網預約

▲6月1日起快打站為幼童施打疫苗。（示意圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天新增3882例本土確診個案，衛生局宣布自6/1到6/30，將免費提供0至6歲幼兒，每人5劑家用抗原快篩試劑；另外滿5歲但未滿6歲只能施打BNT疫苗的小朋友，預定於6月1、2日設置幼童快打站，提供幼童疫苗施打服務，也請家長提前於明後2天(5/30-31日)上午8點至下午5點前上網預約。

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▲彰化5月29日新增3882確診。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美指出，關於彰化縣高中以下學校暫停實體課程，原本到5/29，現在自5/30到6/5採遠距離教學，因學生確診數已經有下降，因此遠距離教學再多延後一周，也拜託家長，要求孩子在家還是要正常上下課。

另外，家長無法照顧，採行雙軌制，因學校教職員還是正常上班，針對有照顧需求的學生仍可以到校，並對弱勢學生發放幸福餐券，也請家長及學生配合疫苗施打作業返校，如學生有需求，學校也提供遠距離教學設備的借用。縣府後續會再視疫情發展，做滾動式修正。

衛生局指出，針對彰化縣滿5歲至未滿6歲幼童人數約9000人，快打站提供5600劑疫苗，供6成幼童施打。只要符合設籍於彰化縣「滿5歲至未滿6歲」幼童接種對象之家長，請於5月30日上午8時至5／31下午5時，上彰化縣衛生局網頁預約。

其次彰化縣將免費提供0至6歲幼兒，5劑家用抗原快篩試劑，領取日期自6/1到6/30，領取對象為2016//1/1(含)以後出生者為限，每人5劑，原則上須於6/1到6/30期間完成領取，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

針對幼兒快篩劑領取過程，採取分流，依身分證字號尾數，單號星期一、三、五，雙號二、四、六，周日不分單雙皆可領取，領取地點在全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所，提供0到6歲幼兒拿著健保卡到實名制銷售藥局、衛生所，可領取免費家用抗原快篩試劑1份(5劑)，也請家中有0到6歲幼兒的家長們多加注意。