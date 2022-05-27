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獨／庫錢沒燒完！快速道路上沿路狂飛　網譏：陰間土豪邊走邊撒錢

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵通在快速道路上狂飆，灰燼燃著火芽一路飄散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵桶在快速道路上狂飆，灰燼燃著火芽一路飄散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林有民眾昨日行經78快速道路，在28公里處遇上一輛貨車，看似一般的載運貨物，卻突然發現是正燃燒的金紙滿天飛，而且火光飛散，拍下畫面傳到line社群與網友討論，才驚覺那疑似是燒給往生者的庫錢，還沒燃盡就載著跑。警方表示，該車輛之載物桶內若仍燃燒著冥紙火光飛散出來，恐有公共危險之虞。

雲林一對張姓夫妻昨日傍晚下班後行經78線返家，行經虎尾路段西向東約28公里處發現有一輛藍色大貨車，後車斗載著特大鐵桶，裡面疑似還燒著金紙，卡車一路狂飆奔馳，後面金桶內燃著火的灰燼也一路跟著飛散，駕駛一開始嚇一大跳發出驚呼，後來太太傻眼後看著覺得真的很誇張才笑出來，拍下一段影片問網友「金爐可以這樣的哦」？

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵通在快速道路上狂飆，灰燼燃著火芽一路飄散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵桶在快速道路上狂飆，鐵桶上方口處明顯可見仍有火芽往外飛散。（圖／記者蔡佩旻翻攝

一開始網友還開完笑稱根本是「渦輪增壓」，跟鐵達尼號樣意思，後來眼尖的網友發現車身有商號，根據該輛車身上所示商行名稱，疑為嘉義縣一家專售禮儀用品的公司，大家驚覺，這應該是剛結束喪事收攤的燒冥紙鐵桶。

引起網友議論，「他怕孤魂野鬼沒有錢可以花 沿路灑錢啦」、「不，人家祖先不知道領完沒…就載著走…應該是跟著車後收」、「陰間運鈔車」、「陰間土豪，沿路灑錢，有錢就是任性」，一講完後拍下畫面的太太才驚恐回應「欸很恐怖捏，麥共啦（不要說啦）」、「我覺得肩膀重重的」。

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵通在快速道路上狂飆，灰燼燃著火芽一路飄散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵通在快速道路上狂飆，一路上不時有疑似未燃盡的冥紙帶著火光飛出，影響後方車輛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，針對該輛貨車行徑，依照道路交通管理處罰條例有兩條罰則可舉發，一、載運物有飛散、掉落(冥紙灰燼)情形:依道交條例30條1項2款所載貨物飛散、掉落處罰鍰3千至1萬8千元。二、載物桶內若仍燃燒著冥紙火光飛散出來,可疑似涉嫌公共危險偵辦。

呼籲民眾遇違規車輛可將交通違規影像資料上傳雲林縣警察局全球資訊網（民意廣場/檢舉交通違規）檢舉，警方接獲檢舉將會依法進行舉發。

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵通在快速道路上狂飆，灰燼燃著火芽一路飄散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾將影片貼上社群，有網友笑稱有如渦輪增壓，跟鐵達尼號一樣意思。（圖／民眾提供）

▲藍色大貨車載著燒冥紙的鐵通在快速道路上狂飆，灰燼燃著火芽一路飄散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友議論根本「陰間運鈔車」，上傳畫面的民眾看完表示「我覺得肩膀重重的」。（圖／民眾提供）


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