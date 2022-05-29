好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善　兒童BNT已3484人接種

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（29）日新增999例本土確診個案，分別為斗六186例，虎尾138例，西螺103例，斗南81例，古坑58例，莿桐、麥寮各56例，北港48例，元長43例，崙背35例，土庫39例，林內28例，大埤、二崙各25例，台西12例，口湖、水林各16例，四湖15例，褒忠8例，東勢11例個案分佈20鄉鎮。

雲縣衛生局釋出好消息，6歲重症男童目前狀況漸趨穩定，腦炎現象改善，仍在加護病房由台大雲林分院兒童重症醫療團隊努力照護中。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋999例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日999例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-95歲，無症狀743人、輕症256人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有267人、確診者居家照護在管中有5962人。統計至5月28日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10537人接種；5-11歲BNT兒童疫苗5月27日止已完成3484人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣今日確診死亡個案新增2例，另再增4例PCR陽性確診死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，今年度統計至今本土累計確診數共19850例，其中1例為兒童重症、20例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。今日新增之2名死亡確診個案，為1名男性及1名女性，年齡介於70至90多歲間，患有高血壓、失智、氣喘等慢性病，其中1位接種1劑疫苗，另1位接種2劑疫苗，死亡日期介於5/24至5/25，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計20確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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