快訊／北市發第二波熊好券時間曝　黃珊珊：振興大概8、9月最適合

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情進入高原期，中央防疫政策持續朝共存方向前進，蔡政府近期也考量適度放寬入境總量及檢疫天數，對於北市是否藉此啟動振興計畫，台北副市長黃珊珊30日表示，假設邊境要開了，如果可能的話，7月可能看到國際觀光客進來，振興要花在最有用的時候，大概8、9月最適合。

行政院長蘇貞昌30日上午召開擴大防疫會議，會中他同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規劃後，向外界宣布。

對此，黃珊珊30日參加Yahoo TV《今天誰來沛》節目時表示，假設邊境要開了，如果可能的話，7月可能看到國際觀光客進來，振興要花在最有用的時候，大概8、9月最適合，今天正在跟市長報告要第二次追加預算，會跟議會爭取預算墊付，10月份議會審相關預算，能夠通過的話，下半年振興活動應該9、10月就可以啟動。

對於北市紓困政策，黃珊珊表示，這波疫情包括服務業、餐飲業也都會受到影響，北市因此先針對公有部分進行降租，解決場域問題，並同時要求須回饋給第一線的承租人，「現在不論砸多少錢都不會有業績，因此要先做的是止血，後續的輸血會像去年的熊好券一樣，等這波疫情趨緩後，再以振興的方式處理。」