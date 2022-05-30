宜蘭+1003！累計47死　其中21人確診3天內死亡

▲宜蘭30日新增6死，累計47死中21人是確診3日內死亡，另據疫調發現47人中有21人未打疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭30日新增1003確診，新增6死的年齡是50到101歲男性人瑞的1女5男，其中有2人未打疫苗，6人從5月13日至5月27日陸續發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至5月27日期間逝世。衛生局指出，目前宜蘭累計死亡確診個案有47人，80歲以上有30位，其中14位是住宿式長照機構的住民。另，47人中，有21人未施打疫苗、4人打過1劑、7人打過2劑、15人打滿3劑；而有21人是在確診3日內不幸往生。

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中央今(30)日宣布宜蘭新增1003名確診個案，另新增6名死亡個案。宜蘭衛生局表示，新增的6名死亡個案，年齡介於50到101歲之間，分別為女性1人、男性5人。其中2人未施打疫苗、1人打2劑、3人打滿3劑；有1人是住宿式長照機構的長輩。6人從5月13日至5月27日陸續發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至5月27日期間逝世。

衛生局指出，目前為止，死亡的確診個案有47人，80歲以上的長輩有30位，其中14位是住宿式長照機構的住民。確診死亡47人中，有21人未施打疫苗、4人打過1劑、7人打過2劑，另外15人打滿3劑；而根據疫調，有21位是在確診3日內不幸往生。

有關宜蘭30日校園疫情方面，是新增確診學生數244人、教職員工29人，累計共6,335位學生、633位教職員確診。