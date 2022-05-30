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確診地圖曝光「降到6萬後算回穩？」　陳時中：未來觀察中南部

記者朱祖儀／綜合報導

今（30）日新增60042例確診個案、109人死亡，確診數逐漸往下降，染疫人數最多的縣市仍是新北市，稍早疾管署更新「本土病例地圖分布」，能觀察到六都確診狀況仍相當嚴峻。對於疫情現況，指揮中心指揮官陳時中表示，目前北部已達相對染疫率，未來要再觀察的是中南部。

▲▼確診地圖。（圖／翻攝自疾管署）

▲全台確診分布。（圖／翻攝自疾管署）

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今日新增60042例本土病例，個案分布為新北市10668例、高雄市8333例、台中市7540例、桃園市6493例、台北市5565例、台南市4278例、彰化縣3159例、屏東縣2127例、新竹縣1894例、苗栗縣1664例、雲林縣1246例、新竹市1126例、基隆市1026例、宜蘭縣1003例、花蓮縣938例、南投縣901例、嘉義縣779例、台東縣600例、嘉義市432例、金門縣132例、澎湖縣120例、連江縣18例。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」來看，從今年1月1日統計至今，共有5個縣市超過10萬例，包括新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市，六都僅台南市還守在10萬例以內。

▲▼5/30中央流行疫情指揮中心記者會。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞、指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中指出，中南部還要再繼續觀察。（圖／指揮中心提供）

目前確診數逐漸下降，比起前一日新增病例下降了21%，陳時中表示，以整體的趨勢來看，目前沒有再往上走的趨勢，北部到達一個相對的染疫率，中南部的狀況則值得再觀察。他也指出，幾乎所有的縣市確診數都往下降，只有雲林稍稍上升，但也在1000至1200例左右，並非絕對的狀況，「等於是全國基本上都在降」。

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