彰化+3159！六都以外最多　葉彥伯：已進入高原期

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天新增3159例本土確診個案，是六都以外最多，衛生局長葉彥伯指出，已經進入高原期，接下來將會趨緩，由於縣內99處住宿型長照機構住民7514人，已知有507人快篩陽性確診(佔6.75%)，因此即日起啟動(每7天2次)定期快篩，另外，針對滿5歲至6歲國小未入學的兒童，今日上網預約BNT疫苗接種佔71.68%。

▲彰化5月30日新增3,159例。（圖／彰化縣府提供，以下同）

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依據今天3,159例本土案例年齡層分析，18歲以下有18.2%，18-39歲青壯年最多佔35.3%，65歲以上增至13.3%，再從個案分析，外籍移工有124人、長照機構住民及員工有60人， 有1成4來自外縣市通報，3成3來自家戶群聚， 居家隔離(檢疫)期間發病確診者有638人。

彰化縣原規劃設籍於彰化縣滿 5歲至未滿6歲之幼童 BNT 疫苗預約接種，經衛生局再次精算最新幼童接種數及疫苗數後，縣府決定將年齡放寬至含括滿6歲國小未入學幼童。亦即，設籍於彰化縣「滿 5歲至 6歲國小未入學」幼童(104.9.2至106.6.1 出生之幼童)，均可上網預約施打。

經衞生局依據最新幼童接種率資料，再次精算疫苗數量後，決定本次幼童 BNT疫苗快打站開放滿6歲國小未入學幼童一併施打，供應的疫苗量亦增加到 6600劑，上午開放預約已經有71.68%，葉彥伯提醒因中央配賦疫苗數量有限，本次預約如超過數量，則須待中央再次撥發疫苗。