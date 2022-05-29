林智堅、鄭運鵬傳爭取參選桃園市長　鄭文燦：沒有預設人選

▲2021年初疫情緊張時，林智堅多次以送防疫物資為由來桃園，和鄭文燦互動佳。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，在國民黨宣布徵召前行政院長張善政後，使民進黨推出的人選，受到關注。由於外傳新竹市長林智堅想參選下屆桃園市長，未事先知會市長鄭文燦令鄭頗有微詞，而現任桃園立委鄭運鵬動作積極，經常緊跟市長鄭文燦出席地方大小活動，使林、鄭兩人，誰才是鄭文燦心中最囑意的接班人選，將成黨中央徵召關鍵。

▲2022桃園市長選戰，鄭運鵬動作積極，經常緊跟市長鄭文燦出席地方大小活動。（圖／ET資料照）

鄭文燦29日於視察中路採檢站，針對民進黨在下屆桃園市長人選受訪時表示，桃園市長的人選會在疫情趨緩後、依照黨部規劃的時程，預計落在6月底決定。而對於桃園市長候選人，他沒有預設任何人選，也不會排斥任何人選，抱持開放的態度，推出最好的、最強的、最適合的人選，黨的機制是把可能的人選都納入考量。

鄭文燦說：林智堅市長擔任8年市長，造就新竹市的躍升成長，他的城市治理經驗及政治成熟度，已經是五星級市長的代名詞，都可以讓大家信賴。鄭運鵬幹事長在立法院的表現，穩健正派，備受黨團及行政部門肯定，也是一個足堪重任的好人才。林智堅市長、鄭運鵬幹事長與我，都有多年共事的經驗，有良好的互信基礎，三方互動也都十分融洽。

鄭強調，他們3人都是有抱著相同的理想、認真工作、正派從政，這是我們共同的價值。相信，3人會一直都會是最好的夥伴。