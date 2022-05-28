桃園市+8999！綠色醫療通道持續開設　觀音區採檢站5／31上路

▲桃園市長鄭文燦今（28）日主持疫情記者會時表示，桃市居隔者採用線上診療已有17萬餘人，顯示線上診療已慢慢成熟普及，提供輕症在家照護新選項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今天新增8999例本土確診個案，市長鄭文燦主持市府疫情記者會時表示，目前桃市居家隔離者有8055位，採用居家照護確診者累計有23萬餘人，完成線上診療則有17萬餘人，顯示線上診療慢慢成熟普及，在疫情期間可提供輕症在家照護的新選項。

鄭文燦指出，桃園今天新增8999例本土確診個案，較昨天相比已下降10.67%，居隔者有8055位，採用居家照護者確診者累計有23萬5937人，完成線上診療則有17萬6040人，顯示線上診療已慢慢成熟普及，在疫情期間可提供輕症在家照護的新選項。

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鄭文燦說，桃市醫療採檢站經醫師判斷確診目前有28家醫院，均採用綠色通道，其目的在快速給藥，根據社區採檢站統計，昨天看診者有927人，快篩陽性有988人，判定確診者有810人，大概是8成多一點，其中約有5%者需要抗病毒藥物，看起來5月26日新制可以慢慢上軌道，快速投藥機制須在第一時間完成投藥。

此外，5月11日開始實施的綠色醫療通道累計看診有8807人，這項政策基本上是成功的，為讓每區至少有一個醫療採檢站，觀音區公所也設置一處社區醫療採檢站，預計於5月31日，也就是下週二開始運作。

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