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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

促轉會建議國幣拿掉蔣中正肖像　民進黨團：後端處理不是馬上執行

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲促轉會建議應將國幣改版，停止使用前總統蔣中正肖像。（示意圖／pixabay）

記者林銘翰／台北報導

促轉會日前向行政院提出任務總結報告，其中建議應將國幣改版、停止使用前總統蔣中正肖像，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬29日表示，蔣中正的確是威權象徵，但是要怎麼處理是「後端處理」，促轉會並沒有強制約束中央銀行或政府要更換國幣，之後要怎麼做也不是馬上執行。

促轉會代理主委葉虹靈日前向行政院長蘇貞昌遞交任務總結報告，明確建議未來國幣改版時，應評估停止使用具有侵害人權紀錄之威權統治者肖像，逐年汰換，蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權之威權統治者，不宜維持其肖像作為我國國幣圖樣。

民進黨立法院黨團29日上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬會後受訪時表示，促轉會在經過5年運作之後，獨立機關的任務即將結束，促轉會向提政院提出研究報告，這是他們的工作之一。

鄭運鵬指出，大家都知道蔣中正是威權時期的總統，「他當然是威權象徵」，包括各地的紀念堂、學校裡面的銅像，甚至在政府或國防機關還有蔣中正的象徵，促轉會認為要逐步地在民主機制下處理，但是後面要不要處理、或者要怎麼處理，其實都要回到正常的行政機關。

鄭運鵬強調，蔣中正的確是威權政權、威權象徵，但是包含國幣、銅像或教材要怎麼處理，「那是後端處理」，所以促轉會這樣的建議，並沒有強制約束中央銀行或政府一定要更換國幣，因為更換國幣也有一定的程序。

鄭運鵬提及，國民黨立委蔣萬安被提名參選台北市長之後，態度跟過去完全不一樣，聲稱這是民進黨的政治清算，「蔣中正已經往生很多年了，我們不需要去清算這個」，但是他是台灣、中華民國歷史裡面的一部分，他就是代表威權、濫權的一部分。

鄭運鵬也說，他想要請教蔣萬安，國民黨是怎麼對待前總統李登輝、陳水扁等人，「人家還在世，那個才叫做政治清算」，面對過去的歷史，促轉會有法定上的工作，「之後要怎麼做不是馬上執行，還沒有啟動」，況且這只是專業上的報告之一，國民黨不要太緊張。

民進黨團副幹事長林楚茵表示，隨著台灣民主的進步，未來會有更多民選總統，「但是過去威權時代的蔣家兩位總統，是不是還要放在如此神聖、不可侵犯、甚至無法討論的過程」，她認為活在現在的台灣，大家都知道過去的威權時代，還有許多真相必須還原。

林楚茵指出，對於促轉會提出來的建議，相關預算是否還要繼續編列，未來都可以納入考慮，例如銅像還要不要再編預算維護，還是在不堪使用之後直接移除，這部分都不用增加預算。另外，在紙幣、貨幣的使用年限上，央行每隔一段時間都會汰舊換新，甚至換一些新的圖騰在貨幣上面。

林楚茵認為，未來相關預算都可以再討論，但是沒有必要無限上綱，變成政治上的意識型態，國民黨如果要更貼近一般民眾，不如把思思維放在當下，「只是為了選舉抓住每一小群人或是神主牌，無助於你更貼近民眾，我相信國民黨為了選舉操作，不見得會有票」。

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