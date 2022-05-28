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桃園採購近200萬快篩試劑　中低戶每人5劑...下週發送

▲桃園市長鄭文燦今（28）日主持疫情記者會時表示，市府採購近200萬快篩試劑，中、低收入戶下周開始發放每人5劑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今（28）日主持疫情記者會時表示，市府採購近200萬快篩試劑，中、低收入戶下週開始發放每人5劑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為解決快篩試劑一劑難求問題，中央宣布將發放給中低收入戶快篩試劑。桃園市長鄭文燦今（28）日者持疫情記者會時表示，市府針對中低收入戶、低收入戶每人5劑，從下週開始發放；另外，市府將於6月2日起透過里鄰系統針對65歲以上、原住民55歲以上，發放每人2劑快篩試劑，讓各個族群的需求都能得到滿足。

鄭文燦指出，桃市府採購近200萬劑快篩試劑，包括長照，兒少、老福、保母與托嬰中心都有2劑，另外，中央宣布將發給中低收入戶與低收入戶快篩試劑，桃市將於下週起，發送中低收入戶、低收入戶每人5劑快篩試劑。

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此外，市府將於6月2日起，透過里鄰系統發送每人2劑快篩試劑給65歲以上長者、原住民55歲以上長者，市府採購的200萬劑快篩試劑，希望能讓各層面都獲得滿足。

▲桃園市長鄭文燦今天只出，市府發放防疫關懷，內有5劑快篩試劑，應可滿足家庭需求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天只出，市府發放防疫關懷，內有5劑快篩試劑，應可滿足家庭需求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也針對接觸者居家隔離通知書發放說明，目前市府採取中央版，下週會開始上傳，採取電子版讓需要者不必臨櫃申請，學校型的居隔通知資料也開放家長線上申請，亦可在線上進行資料修改。

防疫關懷包發放，5月13日改採確診者可委託非同住親友代領，截至目前為止，累計已有12萬餘人，約有9成確診者透過此機制在確診當天或隔天領取到防疫關懷包，其內容包括基本生活物資，快篩試劑5劑等，若1戶有2確診者就有10劑，應可滿足確診家庭需求。

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