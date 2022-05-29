國民黨率隊自首散布假消息　民進黨團批製造恐慌：不會讓你不被感染

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文提及「看到這麼多孩子就這樣走了」，引來行政院長蘇貞昌揚言要究責查辦，國民黨多位立委、縣市議員參選人29日前往刑事警察局「報案自首」，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示遺憾，並直言恐慌不會幫助防疫，「恐慌也不會讓你不感染」。

國民黨立法院黨團29日上午召開「很多孩子都走了！不是假消息！蔡政府恐嚇人民！囂張橫行霸道！」記者會，與會者包括總召曾銘宗，書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等人，一行人在會後集體前往刑事警察局自首「散布假消息」。

對此，民進黨立法院黨團隨後召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，國民黨立法院黨團的幾位幹部，自稱要去刑事警察局自首協助製造恐慌、散佈謠言，還有很多國民黨的議員參選人也配合這波政治操作，很顯然是從國民黨主席朱立倫一聲令下之後，國民黨要發動的政治選舉動作。

鄭運鵬批評，這兩年多以來很遺憾，國民黨跟全世界的在野黨完全不同，「他們以疫謀亂、見獵心喜，見到有病就放大」，這讓台灣的防疫工作很難執行，也是民心很難安定的主要原因。

鄭運鵬指出，郭彥均可能是出於善意、個人得到的資訊發表文章，只是純粹關心，沒想到很快地有內容農場發了相同的文字，擷取郭彥均的其中一段話，製造孩子走了的恐慌，這些都是同時發生，絕不單純，而且這些帳號也長期在做這些事情，「同時發布有可能是一個人或一個集團」。

鄭運鵬認為，這樣子掐頭去尾、只用一句話造成的恐慌事件，其實在台灣時常發生，而且大家都擔心這是訊息戰，尤其從過去兩年多以來，特別是新北市長侯友宜的例子，可以得知「恐慌不會幫助防疫，恐慌也不會讓你不感染」，這對台灣的防疫一點幫助都沒有，反而造成更新的危機。

鄭運鵬強調，國民黨應該提供正確的資訊，這絕對不會幫到民進黨，但是減少恐慌總是功德一件，希望國民黨適可而止、朱立倫的政治判斷正常一點，因為幫助台灣就是幫助國民黨，對於國民黨立委、議員參選人今天的集體行為，民進黨團感到非常遺憾。

民進黨團副幹事長林楚茵則說，民進黨絕對是守護言論自由，但是國民黨正在做最惡例的示範，就是斷章取義、誤導人民，製造防疫恐慌，政治人物不是鄉民，更不是可以看著社群網站內容就隨雞起舞的人，國民黨卻找了一群要選舉的人直攻警察局，這就是一個最錯誤的示範。

林楚茵批評，很多事情都有許多來龍去脈，很遺憾國民黨召開記者會示範斷章取義，用片面的訊息擾亂台灣秩序，這絕對不是保證言論自由，而是在做政治秀，操作自己政黨的聲量、操弄候選人被關注的焦點，「像這樣的在野黨，你不譴責他還要做什麼呢？」

鄭運鵬呼籲，國民黨眼中只有看到怎麼罵垮民進黨、衛福部長陳時中以及指揮中心，卻沒有感受到國人防疫的需要，這是民進黨最遺憾的地方，「我們被罵沒有關係，但是請你們不要製造恐慌，讓國人陷入恐慌之後，再增加染疫的風險」。