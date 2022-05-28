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撞死機車騎士有「警方特別服務」？　邱顯智揭竹北車禍3疑點

▲▼時代力量立委邱顯智。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

竹北天虹科技副總羅偉瑞日前開車撞死機車騎士，被騎士家屬爆出關說警方及醫院，新竹縣警察局還代發羅偉瑞聲明，引發社會譁然。時代力量立委邱顯智28日提出3點質疑，為什麼新埔分局長林英煌陪同肇事者做筆錄？為什麼過程中詢問家屬「有沒有自殺傾向」？為什麼新竹縣警局代肇事者發送個人聲明？呼籲警政署長陳家欽、新竹縣警察局給出解釋。

邱顯智今天表示，社會還在等警政署長陳家欽、新竹縣警局，針對竹北死亡車禍案給出一個完整交代。他說，死者是一位熱心助人的社區保全，他看了社區居民寫給家屬的卡片，眼淚幾乎就要掉下來，然而，從事故發生至今，警方種種不合理的作法與態度，至今家屬還等不到一個交代。

邱顯智提出3點疑問質疑，第一，為什麼新埔分局長林英煌，陪同肇事者到分局做筆錄？分局長說，他在休假中受友人所託，未穿著制服前往派出所陪同肇事者做筆錄，然而，家屬告訴自己的是，他們見到的是一位穿著制服、二線四星的高階警官出現在現場，經過小聲詢問員警才得知他是分局長。

邱顯智指出，第二，為什麼警方在製作筆錄過程中，詢問怪異的問題？他做律師陪同當事人做筆錄，從來沒有聽過車禍案件問「有沒有自殺傾向」，為什麼出有種種怪異的提問方式？

邱顯智並指，第三，新竹縣警局受誰之託，在警方媒體群組代羅男發送個人聲明，事件發生後，新竹縣警局竟然在警方媒體群組，代替肇事者發送個人聲明，到底是誰授意、誰把羅男的個人聲明，交給新竹縣警局？種種怪異的作法與態度，當然會引起質疑：是不是有錢有勢，就可以得到警方的特別服務？

邱顯智呼籲，事情發生到現在已經第三天了，民眾都睜大眼睛在看。都在等警政署長陳家欽、新竹縣警察局，針對警方種種不合理的做法，給出嚴正的說明與解釋。

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