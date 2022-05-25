改名超過3次「鮭魚」改不回來　內政部：一直改名字影響社會穩定

▲時代力量立委邱顯智質詢內政部次長花敬群。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

迴轉壽司「壽司郎」去年推出諧音活動，只要姓名中有「鮭魚」2字即可享整桌免費，全台逾330民眾搶著改名，甚至有民眾因改名次數已達3次無法改回來。對此，時代力量立委邱顯智25日質詢時關注，是否有除了「限制3次」外更好的作法；不過內政部次長花敬群僅說，應該討論個人自由和社會責任之間的界線，一直改名字會影響社會穩定。

立法院內政委員會今天審查《姓名條例》部分條文修正草案，朝野立委聚焦於去年改名的「鮭魚之亂」事件，提出許多修正版本。

時力立委邱顯智質詢時指出，有些民眾因為改名已達3次，沒辦法再改回來，是否有除了次數限制外更好的作法，比如說收取比較多行政規費、設定短期冷靜期等。

對此，內政部次長花敬群說，這不是錢的問題，若是把它視為錢的問題就太low（低）了，社會應該好好討論，個人自由和社會責任之間的界線，現在限制改名3次是因為一直改名字，可能會影響社會穩定，不該讓「姓名權」無限上綱。

此外，民進黨立委吳琪銘也強調，名字是很重要的事情，過去農村社會有民眾因為名字諧音不雅需要改名，但現在社會「已經亂了」，有300多名民眾因為想吃免費鮭魚去改名，名字是很神聖、不該草率的，相關機關應該嚴格把關。

戶政司長林清淇回應，現行《姓名條例》規定可以因「特殊原因」改名，且給予民眾3次改名限制，一般戶政事務所會尊重當事人意願，當然會跟當事人確認、提醒「確定要改名嗎？」但是也不能強制民眾不能改名，可思考是否修法增加「猶豫期」的規定。他表示，內政部希望喚醒民眾對於名字是一種很神聖的，而不是一種兒戲、覺得好玩就去改，不過，也不應該因為一個商業行為就修法。

民進黨立委湯蕙禎也批評，過去改名字如「登天」這麼難，現在《姓名條例》規範限制較少，每年大約有6萬多人申請改名，例如2021年「鮭魚之亂」有姓童的民眾改名成「童鮭魚盡」，太離譜了、又浪費行政作業和資源，應該比照日本等國的規定，要求向家庭法院進行申請，若是發音奇怪的必須提出理由。

民進黨立委王美惠則說，現在因為改名鮭魚可以吃免錢，就有逾330個人改名，若是哪天又有免費活動，名字這樣改來改去，顯示現行規定太方便了。對此，花敬群表示，每個人的姓名人格權也是一種自我尊重，對自己名字的肯定也是對自己肯定的態度，應該宣導這個價值，同時在法制面也不該讓人可以對自己的名字「為所欲為」，說實在，對他個人和社會都不好。