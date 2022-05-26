邱顯智轟300億租金補貼政策買票：房東蘿蔔吃飽飽　棒子從沒生出來

▲時代力量立委邱顯智。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

內政部營建署推出「300億元50萬戶擴大租金補貼專案」將在今年7月上路，但不少租屋族抱怨房東恐以此漲租，時代力量立委邱顯智26日砲轟營建署，在沒有掌握租屋市場的情況下，對承租人的處境根本沒有幫助，這其實只是300億買票政策，「事到如今，營建署仍然只想玩文字遊戲，房東的蘿蔔吃飽飽，營建署的棒子從來沒生出來過」。

邱顯智昨與OURs都市改革組織、崔媽媽基金會等民團昨天聯合舉行記者會，痛批這是「最失敗的政策買票」，還不如先兌現總統蔡英文承諾的租屋改革、打破租屋黑市，讓租屋族別再當二等公民。

營建署後回應，行政院已核定「300億租金補貼專案」為4年計畫，未來經費由國庫撥補住宅基金，無財源問題，絕非短期政策買票。期盼大眾能在政策推動之際共同協力，而非誤導民眾，並請有需求的民眾放心，本補貼無須取得房東同意即可申請，請於7月1日系統開放時，直接線上申請，享有租金補貼的照顧。

不過，邱顯智今天受訪再批，營建署與其發佈不痛不癢的「澄清」，不如具體解決外界提出來的問題。

邱顯智提出3問質疑：第一，如果租金補貼是四年計畫，那麼這個300億租補顯然不只花300億，到底會花多少錢？在國庫已經每年補貼50億的情況下，住宅基金平均每年赤字25億，這個政策在財務上到底要怎麼持續？

邱顯智表示，第二，民眾申請租金補貼需要具備租賃契約書，同樣會暴露房東的出租事實，如果因此被驅趕、被漲租，除了「鼓勵」房東，有什麼手段可以保障民眾的權益？申請租金補貼需不需要戶籍，還有承租人可不可以遷戶口，可不可以享有投票權和學區、托育等等社會福利，明顯是兩個層次的問題，事到如今，營建署仍然只想玩文字遊戲，房東的蘿蔔吃飽飽，營建署的棒子從來沒生出來過。

邱顯智還說，第三，既然營建署要調查經濟弱勢的申請意願，那就請營建署依照《住宅法》第47條，把社會弱勢的居住需求、住宅補貼政策成效公布出來，供大眾檢視。他強調，沒有掌握租屋市場的情況下，大發300億租金補貼，對承租人的處境及健全租屋市場環境，根本沒有任何幫助，如果營建署做不到這些事，就坐實了這其實是300億買票政策。