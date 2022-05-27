遭網控「為鮭魚改法律」　邱顯智還原質詢真相：太奇幻

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會本周審查《姓名條例》部分條文修正草案，不少朝野立委針對去年「鮭魚之亂」事件提出質詢，討論改名門檻。不過，有網友質疑時代力量立委邱顯智的質詢是「立委為陳情而質詢」，引發媒體跟進報導，邱顯智27日透過臉書還原質詢內容，強調他的重點是，與其限制3次，不如參考日本以「增加行政規費」、「設置冷靜期」，來抑制頻繁更名的怪象，並嘆息近期出現不少關注「鮭魚」的朋友，過程「實在太奇幻了」。

迴轉壽司連鎖店「壽司郎」去年推出諧音活動，只要姓名中有「鮭魚」2字即可享整桌免費，全台逾330民眾搶著改名，甚至有民眾因改名次數已達3次無法改回來。

立法院本周審查《姓名條例》部分條文修正草案時，包括邱顯智與民進黨立委吳琪銘、湯蕙禎、王美惠、國民黨立委林文瑞、溫玉霞等人接連提出質詢，認為應該修法增加猶豫期、增加行政規費等門檻，避免「鮭魚之亂」重演。

邱顯智在質詢時也關注，是否有除了次數限制外更好的作法，比如說收取比較多行政規費、設定短期冷靜期等；而內政部次長花敬群當場回應說，社會應該好好討論，個人自由和社會責任之間的界線，現在限制改名3次是因為一直改名字，可能會影響社會穩定，不該讓「姓名權」無限上綱。

不過，事後有媒體以「鄉民酸：為300人改法律？」為題撰文報導，引發不少網友前往邱顯智臉書留言。對此，邱顯智今天上午透過臉書表示，近日粉專出現了不少關注鮭魚的朋友，了解原委後，實在太奇幻了，很值得跟大家分享。

邱顯智解釋，辦公室沒有接到鮭魚的陳情，他也不是因為陳情而質詢，而是針對改名制度要怎麼規範的問題，不知道為什麼有些媒體這樣寫；他重述質詢內容說，《姓名條例》規範的更名次數，2015年從2次增加為3次，他質詢的重點很簡單，與其限制3次，要不要參考日本，透過「增加行政規費」、「設置冷靜期」的方式，增加改名的門檻，抑制頻繁更名的怪象。

邱顯智並指，他關注的議題又多又廣，說什麼他只關注這個的，拜託多看看他的臉書，往前面翻就很多交通、居住、勞動議題。他說，社會起哄時有所聞，每個人也都做過一些蠢事，只要沒傷害到人，大家看看戲笑一笑就算了，「用力打擊別人一時的錯誤，並不會讓我們變得更高尚，共勉之」。