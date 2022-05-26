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中華電信子公司爆造假工時、半夜要求拍片　邱顯智：侵犯人性尊嚴

▲▼ 邱顯智、時代力量中壢區市議員候選人林佳瑋、桃園市電信產業工會今天上午舉行「宏華公司少給加班費，片面變更獎金薪資結構」記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

▲邱顯智今天上午舉行記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委邱顯智26日舉行記者會踢爆，中華電信子公司宏華國際要求員工「先打卡下班再加班」造假工時，甚至以「教育訓練」為名義，要求員工半夜11、12點拍影片，質疑為什麼用這種侵犯人性尊嚴的方式來管理績效？呼籲不該要求員工拍攝影片，應依照工作時數給予加班費，並不得片面變更獎金薪酬制度、秋後算賬。

邱顯智、時代力量中壢區市議員候選人林佳瑋、桃園市電信產業工會今天上午舉行「宏華公司少給加班費，片面變更獎金薪資結構」記者會，揭露宏華國際要求員工拍攝影片卻不給予加班費，要求員工提早打下班卡以規避工時紀錄，甚至片面變更獎金薪酬制度，要求交通部、勞動部及母公司中華電信公司監督輔導。

林佳瑋表示，上個月接獲宏華公司營三處的門市服務人員陳情，因為門市人力吃緊，若有工時超過12小時的狀況，會被主管要求先打下班卡，再繼續工作，這很明顯就是造假工時紀錄；除此之外，還會要求績效未達標的員工，拍攝影片上傳到大群組中，很多員工拍到半夜11點、12點，主管還會掛在線上立刻點評，造成員工很大的身心壓力，但宏華資深副總鄭淇元卻稱這是「教育訓練」。

林佳瑋指出，宏華公司在2021年變更獎金薪酬制度，原本25項目標算業績，最後卻縮減成只有8大項，導致員工獎金漸少，然而宏華員工的工資，有超過3分之1甚至一半，是依賴獎金，這種片面變更獎金報酬制度的做法，很明顯就是在片面變更勞動契約，讓員工權益受損。

桃園市電信產業工會成員董晉函指出，他身為營三處的門市員工，從早年中華電信還在委託外包人力公司時就任職於櫃檯專員，到後期由宏華公司承攬，見證了中華電信對一線員工越發苛刻，上班時間要面對臨櫃客戶，下班時間還要拍攝長官交辦的各式影片，如影片內容長官不滿意，除了會被退件重拍，還會被放到多人的Line群組供他人審視，此舉已造成許多不擅面對鏡頭的同仁感到身心俱疲，有人因此去看身心科，為此離職的人也不在少數。

董晉函表示，自疫情以來，門市人力吃緊，許多門市同仁上班一整天可能還休息不到半小時，有些營業時間為12小時的門市，更常常因為公司要規避超時或是休息時間間隔11小時的問題，要求員工要先打下班卡，再繼續回到工作崗位，也沒有給予加班費，對此員工們也只能默默吞忍。

勞動部蔡瑩潔科長現場表示，若要求員工在工作時間以外提供勞務，就要給予加班費，若要求提早打卡，就是偽造工時紀錄；因為薪資是勞資雙方協商議定，如果要變更獎金薪酬制度，也必須要徵得員工同意。

宏華公司資深副總鄭淇元回應，如果有同仁要報加班，之後也會給同仁報加班；要求業績不好的同仁拍攝影片上傳到群組，是一種教育訓練方式。

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