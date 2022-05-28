柯文哲兒送急診遭批特權　「柯黑」王世堅力挺：敵對也應互相尊重

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲的兒子染疫，除發燒外甚至一度昏迷、送急診，卻遭網友攻擊送急診是市長兒子的特權。對此，民進黨「柯黑」議員王世堅昨（27日）公開力挺柯文哲，表示即便他平常是跟柯文哲敵對的立場，在他家人生病的時候也是給他祝福，「政治不外乎人性、政治即便敵對者也應互相尊重」。

王世堅作為「頭號柯黑」，這次卻選擇了挺柯的立場，在政論節目《庶民大頭家》中被主持人問到，對柯文哲被批評的看法為何？他表示，希望網軍可以說自己相信的話，「我這麼強力監督柯文哲、對他那麼嚴厲」，可是政治不外乎人性，當他的公子染疫的時候，「當然是給他祝福」，哪還會在網路上質疑他、修理說這是市長的小孩，所以是不是有什麼特權。

王世堅批評，「我請問提出這種言論的網軍，你相信你自己嗎？你是父母生的嗎？竟然講這麼沒有人性的話」。他強調，政治不外乎人性、政治即便敵對者也應互相尊重。

針對網軍的看法，王世堅也進一步表示，網路的興起本來是好的，能鼓勵大家自由自在的發言，可是就有極少數的網軍，在特定人士的豢養之下，利用網路身分保密、言論自由，躲在鍵盤後面潑糞，「我請問這些網軍，在網路上帶的這些風向，他相信自己講的這些話嗎？」