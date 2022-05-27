兒子染疫竟昏倒　柯文哲爆陳佩琪驚慌：電話都講不清楚

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲昨自爆大兒子確診，且症狀嚴重，一度盜汗、昏迷等，緊急送急診治療後才返家休養隔離。柯文哲27日表示，小孩子的隱私不用因為爸爸當市長就要全部公開，但天下父母心，陳佩琪當醫生也很多年了，自己兒子昏倒打電話連講話都講不清楚。

柯文哲表示，小孩子有小孩子的隱私，不用因為爸爸當市長病例就要全部公開。不過天下父母心，陳佩琪當醫生也很多年了，自己兒子昏倒打電話連講話都講不清楚，「不過還好啦，反正送去醫院都有認識的同事會幫忙，弄一弄」。

但兒子的嚴重症狀，仍讓柯文哲感到不解，直言覺得很奇怪，「照理講，發高燒不應該昏倒」，不過觀察後還算穩定。最後柯說，謝謝大家的關心，不用浪費時間討論這問題。

媒體追問，確診前48小時病況特別嚴重，有沒有什麼跡象可判斷該送醫？柯文哲說，臨床上還是用「症狀治療」，發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛等各種症狀，通常病人自己描述的症狀是最準的，他覺得不舒服就是不舒服、昏倒就是昏倒，一些客觀數據加上主觀感受，臨床上還是主張按照症狀治療。

柯文哲說，這些網路上也看得到資料，如果咳嗽比較嚴重有侵入到肺部，也許會多測一個血氧，不然只是上呼吸道感染，就按照症狀治療就可以。

而現在與一對兒女居家隔離，要怎麼處理三餐？柯文哲說，吃飯沒問題啦，台北市外送平台這麼多，吃飯哪有問題，吃飯反而是小事，反正就暫時關在家裡。柯也說，自己只要看他們沒有症狀就好，「我只負責當醫生，沒有負責當保母」。

至於被外界質疑在居隔期間可以離開居隔處所返家、兒子送急診等？柯文哲說，台灣社會就是這樣，有時候就是應付社會的標準，比較不方便，社會有比較嚴格標準就用比較嚴格標準來做事。