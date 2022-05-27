王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

▲陳柏惟揭露王鴻薇拿舊照造謠。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台中市沙鹿區昨遭大雨侵襲，造成多處淹水災情，國民黨台北市議員王鴻薇27日抨擊，在淹水的同時，民進黨中二選區立委林靜儀卻在日內瓦吃大餐、拍美照。不過，台灣基進前立委陳柏惟揭露王鴻薇是冒用2013年媒體舊照發文，痛批她惡意造謠、傳播充滿惡意的歧視文章，「一個台北議員在我們救水災同時，還要從台北見獵心喜的拼命吐政治口水」。

王鴻薇透過臉書發文貼出一張淹水合成圖片，質問「林靜儀何時才會關心選區災情」？指出從昨天下午開始，受到間歇性豪大雨侵襲，造成沙鹿、清水等地多處積水，沙鹿區中山路、清水區海甲路等處積水。

不過，陳柏惟下午透過臉書揭露，該照片是2013年媒體拍攝的新聞照片，批評「台北的議員可能不知道13年這張圖是不分黨派都想解決的事情，但無知真的不用拿出來說嘴」，很歡迎王鴻薇跨域監督台中市府救災的狀況，但台中的事情市長盧秀燕都沒說話，前立委顏寬恒都沒說話，只有一個台北議員在台中市救水災同時，還要從台北見獵心喜的拼命吐政治口水。

林靜儀也透過臉書感慨說，「一時之間不由得疑惑：1月份我選的是台中市長嗎？」並貼出她上任後會勘、協調處理、爭取經費、追蹤進度的照片，直言她和選區議員們心心念念中二區要做好因應汛期和季節大雨的準備，台北的議員請加油，用8年前的舊圖來消費地方，不知道台北市議員是見獵心喜、捅刀同黨市長啊？

與王鴻薇同選區的民進黨台北市議員參選人張文潔也指出，王鴻薇身為國民黨文傳會的副主委，難道文傳會作用是在「造謠文傳播」? 當林靜儀代表台灣前往日內瓦，在世界衛生大會（WHA）為台灣向世界發聲；而曾在中國央視媚中，貶低自己國家元首為台灣領導人的王鴻薇，卻只能留在台灣拿舊照造謠，企圖做政治栽贓，實在是可悲又自損格調，呼籲她該向社會大眾道歉。