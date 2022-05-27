王鴻薇批選區淹水卻在「吃大餐、拍美照」　林靜儀即發文掌握災情

▲王鴻薇批評林靜儀不關心選區災情。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台中市沙鹿區昨遭大雨侵襲，造成多處淹水災情，國民黨台北市議員王鴻薇27日抨擊，在淹水的同時，民進黨中二選區立委林靜儀卻在日內瓦吃大餐、拍美照，「選區8年來最嚴重的淹水，難道不值得放下刀叉、相機，關心一分鐘嗎？」。對此，林靜儀的粉專隨後也馬上發文，提醒民眾注意水災、並強調其服務團隊已在幫忙救災。

王鴻薇透過臉書發文，質問「林靜儀何時才會關心選區災情」？指出從昨天下午開始，受到間歇性豪大雨侵襲，造成沙鹿、清水等地多處積水，沙鹿區中山路、清水區海甲路等處積水。

王鴻薇強調，直到她發文時，選區立委林靜儀靜悄悄，對於淹水渾然不覺，還在日內瓦吃大餐、拍美照。她質疑，選區8年來最嚴重的淹水，難道不值得放下刀叉、相機，關心一分鐘嗎？

在王鴻薇發文後，林靜儀也馬上在臉書PO上團隊關切掌握到的救災進度，提醒台中選民，這兩天台中海線地區受到局部豪大雨侵襲，包括沙鹿、大肚、龍井、梧棲、清水等地，多處發生積水情形。她強調，服務團隊已赴地方的交通要道如沙鹿中山路、沙田路天仁二街口、龍井蚵寮路山腳大排旁、梧棲大排等地實地勘查，若有路面破損都已記錄處置，並請相關單位協助。

林靜儀表示，各地清溝車皆已出動，警消也已同步先行封鎖各淹水區域避免人車進入致災，目前各地淹水點和低窪區域，剩下沙田路、天仁二街口山壁泥流，刻正由山貓和警消處理中，深深感謝所有搶險、搶修、積極處置的警消和工作人員 。

林靜儀也提醒，台中、彰化地區受雷雨胞影響，會有長時間降下大雨的情形，請留意強降雨的發生，這個週末鋒面北移、降雨預計會趨緩，但可能還是會有午後雷雨和迎風面驟雨的情況，出門記得攜帶雨具、小心安全，出入平安。

▼王鴻薇批林靜儀不關心選區災情，林靜儀馬上發文報告救災進度。（圖／翻攝王鴻薇、林靜儀臉書）