拜登表明「願軍事介入護台」是口誤？　她曝背後考量：牽動美國大選

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）23日出席美日元首峰會的會後聯合記者會指出，如果北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣，但白宮隨即否認、拜登事後也強調對台模糊政策不變，對此，國民黨議員王鴻薇表示，對中問題將牽動美國大選，拜登已經被問同樣的問題兩次，答案都一樣，「這叫口誤嗎？與其說是口誤，不如說是唱雙簧吧。」

美國總統拜登亞洲行，在與日本首相聯合召開記者會時，回答媒體詢問是否會願意為台灣軍事介入，拜登斬釘截鐵地說是的，並且說這是「我們的承諾」。這番話引起國際廣泛重視，但路透社第一時間引述白宮官員說，美國的政策沒有改變。彭博社甚至說這是拜登「口誤」。

對此，王鴻薇質疑，這是口誤嗎？在重要的議題上，拜登是老糊塗嗎？顯然不是。2021年10月21日：拜登參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時，給予肯定的答覆表示：「會，我們對此有承諾。」

當時，美國白宮也立刻澄清，這事後來不了了之，王鴻薇指出，因為俄烏戰爭後，美國堅持不出兵烏克蘭，美國對於盟國受到侵略會不會軍事協助，再度受到質疑。同樣的問題，昨天拜登又被問了一次，「答案一樣，這叫口誤嗎？與其說是口誤，不如說是唱雙簧吧。」

王鴻薇表示，拜登目前面臨期中考大選挑戰，自己本身在民調上表現不佳，而國會中已經有很多議員主張美國要對台灣提供更強的軍事協助，拜登此舉，應可滿足其國內要對中國強硬的聲音。

王鴻薇指出，另一方面，美國要不要對中國取消部份關稅懲罰，根本不是這次亞洲行的議題，但是卻在同一場記者會鬆口表示準備削弱對中國貿易關稅的懲罰，還把這鍋推給川普。明眼人都知，這是拜登在面對美國幾十年來最嚴重的通貨膨脹壓力，不得不採取的讓步。

對於拜登言論，王鴻薇表示，所以對眼前的拜登而言，什麼是最重要的？與其說是台灣的安全，印太的穩定？還不如說是即將到來的期中考，選舉才是最重要的考量。拜登這趟亞洲行，看起來滿足各方所需，至於美國選民買不買帳？就要看選舉結果。