質疑清冠一號！潘建志轟網紅醫「搞雙標」　點名2綠營立委踹共

▲確診者暴增，新冠口服藥物需求也跟著提升。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

本土疫情持續延燒，新冠抗病毒口服藥物需求也跟著提升。但精神科醫師潘建志發文表示，現在確診死亡再創新高，但有效的新冠口服藥開立人數仍偏低，沒有療效實證的清冠一號卻被提供給許多確診者服用，他點名要2名民進黨醫師立委出來說清楚。

昨（25）日台灣新增76例確診死亡個案，潘建志在臉書發文提出質疑，表示目前死亡人數再創新高，可是新冠口服藥開立人數仍偏低，反之沒有療效實證的清冠一號，政府卻提供給大量的確診者服用，在中醫院所的庫存全部清空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘建志表示，先前美國加州大學（UCSF）醫學院的林慶順教授曾指出清冠一號療效證據力不足，他也寫過文章列舉事實。但衛福部仍給清冠一號EUA療效背書和公費開立，不符合科學實證原則，且矛盾的是，衛福部的「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引」卻沒有將清冠一號列為治療藥物。

潘建志也抨擊，先前有部分網紅醫師針對化痰藥NAC治療新冠病毒證據力不足一事用力批判，但對清冠一號卻默不作聲，直呼是「雙重標準」。他也指出，雖NAC的RCT（隨機對照試驗）無法證明能治療新冠感染，但至少NAC是呼吸道疾病常用藥。它的副作用、不良反應（毒性很低）比率和交互作用很明確，但清冠一號卻缺乏相關數據，連RCT都沒有做過。

▲潘建志點名林靜儀出來說清楚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

最後潘建志更點名立委林靜儀和邱泰源，指出2人都曾確診，「請回答有沒有足夠的醫學實證，能證明清冠一號對新冠病毒感染有療效。人命關天，2位是否善盡立法部門監督行政部門的職責？」