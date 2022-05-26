路邊突開車門！外送員剎不及「噴飛倒地」　駕駛恐吞3600罰單

記者許宥孺／高雄報導

開關門要小心！高雄市左營區25日發生一起車禍，柳姓女駕駛疑似未注意後方車輛狀況就開車門，導致後方的外送員剎車不及攔腰撞上，當場噴飛倒地，身上也有多處擦傷。警方將依法對柳女開罰，最高恐吞3600元罰鍰。

▲外送員剎車不及攔腰撞上，噴飛倒落在地。（圖／翻攝自《高雄大小事》）

這起事故發生在25日中午12點25分，警方獲報，左營區榮總路有一起車禍，警方趕往現場處理，經調查，發現是58歲柳姓女駕駛將自小客車停在停車格中，當時車輛未熄火，後方的41歲吳姓女騎士騎乘機車直行，柳女開車門時，車門與機車右車身尾碰撞，造成吳女倒地多處擦傷意識清楚送醫。

▲▼駕駛突開車門，外送員剎車不及攔腰撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，員警依車禍規定處理，並對柳女開立罰單，雙方駕駛均無飲酒情事。根據《道路交通處罰條例》第56條之1規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

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