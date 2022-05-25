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高雄兒童BNT一夜秒殺！家長8點衝診所「都沒了」　小孩樂開心

▲▼高雄兒童BNT。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄今開放兒童BNT疫苗施打。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

兒童BNT輝瑞疫苗今（25）日起陸續於校園及合約醫療院所開打，高雄市昨晚8點開放8家醫院預約「5歲兒童BNT疫苗接種特別診」，一個晚上名額全被秒殺。有民眾今轉往301家合約醫療院所施打，結果不到8點，名額也全被搶光，讓家長大嘆「很失望」，不過沒打到疫苗的小朋友反倒樂的開心。

▲▼高雄兒童BNT。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲家長一早帶著小朋友到診所施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市今起開放兒童BNT疫苗，昨晚8點首先針對幼兒園大班5歲者進行疫苗預約，由於專家建議5歲兒童在醫院施打，不過才一個晚上就被搶空。衛生局表示，首批配賦到基層合約診所有3萬劑，高雄市301家合約院所亦可預約。

疫情嚴峻，截至25日已有14名重症兒童，其中5名孩童因染疫合併腦炎死亡，家長擔心家中孩童尚未有疫苗保護，今早趕緊帶著小朋友到診所施打BNT疫苗。

▲▼高雄兒童BNT。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小朋友崩潰又叫又跳「不要打針」。（圖／記者許宥孺翻攝）

「我不要、我不要打針！」診所間傳來陣陣尖叫哭喊聲，家長急忙抱緊小孩，一邊安慰「打針不會痛」，還有小朋友崩潰又叫又跳，想要逃避打針惡夢。

▲▼高雄兒童BNT。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲家長抱怨8點前到診所排隊還是打不到疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

有家長表示，今早帶了3個小孩，不到8點就來排隊，結果診所說已經沒有名額，覺得很失望，但是一方面也怕群聚，希望政府提供多一點疫苗，現在是停學期間，沒辦法在校園接種，但是診所人力又不夠，家長會這麼緊張，就是希望讓小孩早點獲得保護力。不過記者轉問小朋友，沒有打到疫苗會不會很失望？小朋友反倒笑回：「不會呀！非常開心！」讓家長傻了眼，「他們就是怕痛，不想打啦」。

▲▼高雄兒童BNT。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小朋友打不到疫苗倒樂得開心。（圖／記者許宥孺翻攝）

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