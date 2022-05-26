　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

25歲櫃姐被叫「小胖妹」急鏟肉20kg！　狂掉髮還因為2步驟險變禿頭

▲▼櫃姐嚴重掉髮還跑去染髮、接髮，反而造成毛囊二次傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲櫃姐嚴重掉髮還跑去染髮、接髮，反而造成毛囊二次傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名25歲櫃姐體態圓潤，因被嘲笑「小胖妹」，讓她狠下心一次減下20多公斤，沒想到引起嚴重掉髮，不僅頭髮變稀疏、髮際線變寬，連頭皮都看得見。醫師提醒，不當減肥造成營養缺乏所引起的脫髮非常難治療，愛美減肥卻需付出代價，當心得不償失。

▲樂活健康診所頭皮外科醫師張祺璋。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂活健康診所頭皮外科醫師張祺璋。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治病例的樂活診所外科頭皮醫師張祺璋指出，原本這位櫃姐有著一頭烏黑亮麗的秀髮，但因體重近80公斤，常有人偷偷叫她「小胖妹」。為求外表更有自信，近一年多來，她開始飲食控制加上口服藥物，希望達到減重的效果。結果雖然瘦了20多公斤，但是卻出現大量掉髮，髮際線變寬，連頭皮都看得見。

張祺璋表示，因頭髮太過稀疏，又生長過慢，這位櫃姐為求外表正常，還又自掏腰包找坊間業者進行接髮及染髮，希望能讓髮量顯得蓬鬆，以掩蓋嚴重掉髮，免得被迫戴上假髮，外觀上顯得異常，容易引起客人的異樣眼光，尤其疫情期間，更要避免動輒影響銷售業績，但沒想到這對已受傷的毛囊造成二次傷害。

▲頭髮變細，長不出來，應盡速尋求專業醫師的意見。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲頭髮變細，長不出來，應盡速尋求專業醫師的意見。（圖／記者許宥孺翻攝）

張祺璋指出，以急速減重或利用錯誤節食的不當減肥，造成短時間體重大量減輕，容易引起生長期脫髮，主要是因食物中極度缺乏維生素H、銅、鐵、鋅、必須脂肪酸和維他命C，特別是缺乏鐵，這是因為無法提供毛囊必需的營養所致。尤其患者為了掩飾大量掉髮，接受接髮及染髮，反而造成拉力性掉髮，對已經受傷的毛囊又形成二次傷害。

張祺璋建議，為避免造成類似的異常落髮，切勿為求急速減重，而自行服用來路不明的藥物或不當的飲食控制。一旦出現不正常的大量掉髮，髮際線變寬，頭髮變細，長不出來，應盡速尋求專業醫師的意見，找出大量掉髮原因，及早對症治療，盡早讓頭髮恢復正常生長週期。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／日本將開放外國觀光客入境！　適用對象曝光
秦楊遭控「欠700萬跑路」怒反擊！　痛揭悽慘現況
9月恐難正常生活！李秉穎估：7月底「高峰會過去」　最多40%
中小學可否提前放暑假？　教育部長給答案
女兒打BNT亡！　母全身發抖喊沒要國賠「只想看解剖報告」
快訊／NBA塞爾提克聽牌！　雙探花合砍47分撲滅熱火
台北等5縣市不提早放暑假！　全國遠距教學一次看
快訊／梅雨鋒面狂轟！　12縣市大雨特報
把握雨停空檔！入夜迎「一波降雨高峰」　放晴時間曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑山科大5度獲高教深耕補助　總經費、學生受益度全國私科最高

不斷更新／台北等5縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

質疑清冠一號！潘建志轟網紅醫「搞雙標」　點名2綠營立委踹共

端午不停駛了　台鐵全線加開70班次！運能與週末差不多

進喔！粉紅超跑雨中搖擺衝進大甲鎮瀾宮　兩大女神再相會

台中防疫再出招　盧秀燕：5／30起未滿5歲幼童普發2快篩

5童重症併發腦炎亡！李秉穎坦言「難防」：後遺症最嚴重恐臥床

中小學可否提前放暑假？　教長曝「影響面太大、現無規劃」

女兒打BNT亡！母遞陳情信、全身發抖喊沒要國賠「只想看解剖報告」

一滴血輕鬆檢測疫苗保護力　成大許觀達團隊研究登國際期刊

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

崑山科大5度獲高教深耕補助　總經費、學生受益度全國私科最高

不斷更新／台北等5縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

質疑清冠一號！潘建志轟網紅醫「搞雙標」　點名2綠營立委踹共

端午不停駛了　台鐵全線加開70班次！運能與週末差不多

進喔！粉紅超跑雨中搖擺衝進大甲鎮瀾宮　兩大女神再相會

台中防疫再出招　盧秀燕：5／30起未滿5歲幼童普發2快篩

5童重症併發腦炎亡！李秉穎坦言「難防」：後遺症最嚴重恐臥床

中小學可否提前放暑假？　教長曝「影響面太大、現無規劃」

女兒打BNT亡！母遞陳情信、全身發抖喊沒要國賠「只想看解剖報告」

一滴血輕鬆檢測疫苗保護力　成大許觀達團隊研究登國際期刊

味全龍二軍傳疫情　林旺衛快篩陽性

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！無視法官畫面曝　爆對罵自家律師

趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場

外送限定！春水堂「黃金香酥雞買1送1」限時搶吃

護國神山加持！陳其邁滿意度大提升　高雄獲「最佳施政進步」城市

經濟部攜工研院、生技中心力推TREE新創　拚年底累積募資達10億

崑山科大5度獲高教深耕補助　總經費、學生受益度全國私科最高

《LOL》新英雄貝爾薇斯完整技能釋出　普攻瘋狂甩手網笑：是JoJo嗎

不斷更新／台北等5縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

台東池上盛會「划很大」竹筏賽　5／28起熱血開划2天

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

3歲孫「燒到迷糊」嬤急發文　網友1句話超霸氣

2年3親人過世！台中男將辦「祭三喪」儀式：請避開

30歲女官兵確診6天　敗血性休克亡

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

快訊／大雷雨炸1縣市　防淹水

轎班弟摔倒板凳壞　媽祖指示要換

台北等5縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

更多熱門

相關新聞

樣品屋深夜火警大火　原因待查

樣品屋深夜火警大火　原因待查

高雄市林園區沿海三路和南星路的交叉路口一處建案的樣品屋，今（26）日凌晨2時許傳出火警，消防局獲報後，出動8車16人前往灌救，到場後火勢已經延燒，冒出熊熊火光，消防人員趕緊佈線噴水，在大約半小時後撲滅火勢，沒有人員傷亡，詳細起火原因及財務損失仍有待進一步調查。

沒染疫也「腦霧」！　中醫師曝「3種美食」別吃

沒染疫也「腦霧」！　中醫師曝「3種美食」別吃

4體操選手淚控金牌教練性侵　二審判決出爐

4體操選手淚控金牌教練性侵　二審判決出爐

即／高雄提早放暑假？　陳其邁鬆口：明天公布

即／高雄提早放暑假？　陳其邁鬆口：明天公布

9坪套房月租不到4千元　高雄首座新建社宅9月將招租

9坪套房月租不到4千元　高雄首座新建社宅9月將招租

關鍵字：

高雄樂活健康診所張祺璋頭皮櫃姐染髮接髮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面