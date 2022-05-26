25歲櫃姐被叫「小胖妹」急鏟肉20kg！　狂掉髮還因為2步驟險變禿頭

▲櫃姐嚴重掉髮還跑去染髮、接髮，反而造成毛囊二次傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名25歲櫃姐體態圓潤，因被嘲笑「小胖妹」，讓她狠下心一次減下20多公斤，沒想到引起嚴重掉髮，不僅頭髮變稀疏、髮際線變寬，連頭皮都看得見。醫師提醒，不當減肥造成營養缺乏所引起的脫髮非常難治療，愛美減肥卻需付出代價，當心得不償失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂活健康診所頭皮外科醫師張祺璋。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治病例的樂活診所外科頭皮醫師張祺璋指出，原本這位櫃姐有著一頭烏黑亮麗的秀髮，但因體重近80公斤，常有人偷偷叫她「小胖妹」。為求外表更有自信，近一年多來，她開始飲食控制加上口服藥物，希望達到減重的效果。結果雖然瘦了20多公斤，但是卻出現大量掉髮，髮際線變寬，連頭皮都看得見。

張祺璋表示，因頭髮太過稀疏，又生長過慢，這位櫃姐為求外表正常，還又自掏腰包找坊間業者進行接髮及染髮，希望能讓髮量顯得蓬鬆，以掩蓋嚴重掉髮，免得被迫戴上假髮，外觀上顯得異常，容易引起客人的異樣眼光，尤其疫情期間，更要避免動輒影響銷售業績，但沒想到這對已受傷的毛囊造成二次傷害。

▲頭髮變細，長不出來，應盡速尋求專業醫師的意見。（圖／記者許宥孺翻攝）

張祺璋指出，以急速減重或利用錯誤節食的不當減肥，造成短時間體重大量減輕，容易引起生長期脫髮，主要是因食物中極度缺乏維生素H、銅、鐵、鋅、必須脂肪酸和維他命C，特別是缺乏鐵，這是因為無法提供毛囊必需的營養所致。尤其患者為了掩飾大量掉髮，接受接髮及染髮，反而造成拉力性掉髮，對已經受傷的毛囊又形成二次傷害。

張祺璋建議，為避免造成類似的異常落髮，切勿為求急速減重，而自行服用來路不明的藥物或不當的飲食控制。一旦出現不正常的大量掉髮，髮際線變寬，頭髮變細，長不出來，應盡速尋求專業醫師的意見，找出大量掉髮原因，及早對症治療，盡早讓頭髮恢復正常生長週期。