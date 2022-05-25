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台版#Me too！4體操選手淚控金牌教練性侵　二審判決出爐

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲金牌體操教練性侵女選手，曾在臉書打下，「新的一年，洗心革面」。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者許宥孺／高雄報導

梁姓金牌體操教練2018年間爆出長期性侵女學生，引發外界譁然，進而引爆台版「#MeToo運動」，隨後共有4名女學生出面控訴狼行，梁姓教練遭判6年10月徒刑。案經上訴後，高分院25日上訴駁回、維持原判，仍可上訴。

回顧整起事發經過，「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練... 」一名受害女學生隱忍15年後，在2018年於網路「爆料公社」揭發梁男獸行；她提到，國小時她常受教練細心照顧，但2002年國中開始發育後，卻出現變化，「教練都會接觸到我的私處或上半身，他也常常叫我只穿運動內衣練習，也會叫我幫忙按摩。」

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲女選手於《爆料公社》揭發狼師惡行。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

此外，教練還會趁前往外地比賽時，要她到教練房間泡澡，「我突然看到他全身裸體的走進來，到我耳邊說，『你的學姊們也都是這樣....』 」接著在教練家、在體操館、在汽車旅館，她更一次次遭到性侵，「別說我傻...其實我一直說我不要，但我的聲音就像是溺水般死前的掙扎的微弱」，種種經歷也讓她形容「每一次過程我都像死了一般」。直到她看到美國體操界的新聞「#MeToo」，得知偶像出面指控隊醫性侵時，才決定勇敢站出來，亦鼓勵其他受害者一同出面控訴教練狼行。

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲金牌體操教練性侵女選手，淚訴：每一次過程我都像死了一般。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

事件爆發後，震驚社會，高雄市政府及檢警立即介入調查，陸續接獲多名女學生報案指控，經調查後，僅4名女學生提告。有罪部分判決指出，受害者A女於國二下學期起，平均一週一次，遭梁男強行扳開雙腿性侵，期間連她生理期都不放過，僅問「你怎麼流血了」，而A女擔心會遭到報復，無法繼續接受體操訓練，只好忍淚遭蹂躪，沒辦法拒絕，誇張的是梁男見她一度打算拒絕時，還曾冷回「這又沒有什麼，以前不是沒有做過，那你現在在幹嘛？」

此外，受害者B女的母親曾與梁男交往，交往期間適逢全國中等學校運動會，然而，梁男當時向B女說若進行水療，會有助體操練習、比賽，便帶B女、B女之母赴汽車旅館投宿。怎料，梁男見B女脫光衣服，僅包著浴巾泡澡，而B女母親未能不注意之際，竟全裸坐在B女泡澡的浴缸旁，一手強行扯下B女的浴巾，另一手抓捏B女胸部「知道這是什麼嗎？」接著又強拉B女的手，於其下體游移問道「那妳知道這是什麼嗎？」藉此猥褻得逞。

一審法官勘驗相關證人出庭證詞後，確認梁男對A女、B女之犯行，因此依強制性交罪判刑6年、成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年，合併應執行6年10月。

案經上訴後，二審法官審酌，梁姓教練身為A女、B女之體操教練，以該時國內之體操環境、升學途徑，對兩名女學生生涯影響甚深，卻辜負自己身為人師之職責，以及兩名女學生對其教練的仰賴及信任，以違反女學生意願，分別對A女進行強制性交行為、對B女為強制猥褻之行為。

法官認為，兩名女學生當時正值青春期，為人格發展、兩性觀念建立之重要階段，卻遭信賴的師長性侵害，可想見對其等身體、心靈打擊之重，分別判處有期徒刑6年、1年，並定應執行刑為有5期徒刑6年10月。經核原判決已就刑法第57條揭示之各種量刑條件妥為斟酌，認事用法均無違誤，尚無失輕、過重或違反比例原則、平等原則之情形，維持原判決。本案得上訴。

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