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愛女打BNT後過世　母批陳時中「眼睛瞎了」！告衛福部國賠500萬

記者黃哲民／台北報導

北市一位16歲馮姓少女去年接種BNT疫苗後過世，遺體冰存逾百日至今未能下葬，馮媽媽要求查明女兒是否死於疫苗不良反應，也尚無定論，馮媽媽今上午到衛生福利部抬棺抗議後，隨即到台北地檢署與前衛生署長楊志良共同按鈴申告，向衛福部索討國賠500萬元，但馮媽媽受訪強調並非要錢，而是被迫另起一個訴訟，「我才能看得到自己孩子的解剖報告書」。

▲▼前衛生署長楊志良聲援馮媽媽到北檢按鈴申告，要求衛生福利部國賠500萬元，強調目的是想看到馮小妹的解剖報告書。（圖／記者黃哲民攝）

▲前衛生署長楊志良（右）聲援馮媽媽（中）到北檢按鈴申告，要求衛生福利部國賠500萬元，強調目的是想看到馮小妹的解剖報告書。（圖／記者黃哲民攝）

馮姓少女去年（2021年）11月10日接種新冠肺炎BNT疫苗，同月28日出現疑似不良反應送醫急救，去年12月30日宣告不治。馮媽媽要求查明女兒是否死於疫苗不良反應，但真相始終不明，女兒遺體也因持續調查而冰存至今，遲遲無法安葬。

馮媽媽於本月初由新黨台北市議員參選人郭榮先等人陪同，開記者會向衛福部提出2大疑點，楊志良以視訊方式連線記者會聲援，表示應爭取國賠。但衛福部長陳時中當時回應「任何人要指控專家小組失職，要把證據拿出來」，並指楊志良也參與過這些制度運作，應該了解制度有其瓶頸與需要。

馮媽媽不服氣陳時中和衛福部的反應，同時不滿檢方不讓她看女兒解剖後、法醫研究所所做的解剖報告書，今（26日）上午馮媽媽與聲援者抬棺到衛福部疾病管制署外抗議，隨即轉往北檢按鈴申告，要向衛福部索討國賠500萬元。

楊志良到場聲援馮媽媽，表示青春年華的16歲馮小姐，被這個無良的政府整死了，還放在冰櫃裡面100多天，對馮媽媽來講，不能夠去幫忙她的寶貝女兒，連一個告別式都不行，真是情何以堪！「天下有這麼邪惡的政府嗎？」

楊志良說以前常受邀出國講台灣的健保跟醫院管理，但是「以後任何國家邀請我，我再也不敢去了！」因為他覺得「丟臉丟死了！」媒體問他對於前副總統陳建仁肯定陳時中是最好的指揮官的看法，已經70多歲的楊志良當場爆粗口「去你媽的蛋」，批陳建仁「不要臉」，揚言陳建仁「來告我好了」。

▲▼前衛生署長楊志良聲援馮媽媽到北檢按鈴申告，要求衛生福利部國賠500萬元，強調目的是想看到馮小妹的解剖報告書。（圖／記者黃哲民攝）

▲前衛生署長楊志良（右二）聲援馮媽媽（右）到北檢按鈴申告，要求衛生福利部國賠500萬元，強調目的是想看到馮小妹的解剖報告書。（圖／記者黃哲民攝）

馮媽媽表示，重點不是要求多少國賠，而是檢察官不給她看女兒的解剖報告書，所以她得「花時間、請律師、靠各界的幫忙，才能看得到自己孩子的解剖報告書」，她認為這個制度很有問題，所以呼籲其他受害者家屬勇敢站出來，否則會讓這個政府「上樑不正下樑歪」。

馮媽媽批陳時中「眼睛瞎了！」所有的問題都不看，證據也不看，「然後都說我不實指控」。馮媽媽強調，去年12月13日，2家醫學中心都通報她女兒有疫苗不良反應，但直到女兒拔管往生，法醫研究所解剖鑑定，才告知若要判斷是否接種疫苗致死，有些檢驗項目必須人還在醫院活著的時候就要做，法醫只能處理死人的檢驗。

馮媽媽質疑陳時中「你下面該處理的官員，有介入去處理嗎？衛福部在醫院做了哪些檢驗？」馮媽媽接連高聲說了5次「離譜」表達憤怒，不滿衛福部沒作為，並氣憤檢方扣留她女兒遺體4個月，她強調自己一毛錢都不要，當初更直接要讓女兒器捐，但她卻為了要拿一份解剖報告書，「竟然要走到這裡按鈴申告，我才能看得到，這什麼制度啊！」、「我的孩子拔管到今天都還沒有安葬，這政府到底在幹嘛！」

楊志良安撫馮媽媽，「妳很偉大，你願意站出來，去譴責這個無良的政府，謝謝妳，大家謝謝妳！」由於地檢署不受理國賠案的聲請，法警引導楊志良和馮媽媽到台北地院辦理。北檢回應指出，馮小妹的解剖鑑定報告還沒完成，大體已發交家屬辦理後事，家屬反映希望化驗項目，檢察官均請法醫研究所與衛福部注意，也希望盡快知道確切死因。

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