今夜出關！美女鄉代陳聿琦自勉無敵星星...將投身防疫志工行列

記者唐詠絮／彰化報導

伸港美女鄉代陳聿琦日前在臉書直播自曝快篩陰轉陽確診，這幾天更是接到不少「快篩陽性」民眾詢問電話，今天她在電訪中透露，自今晚12點解隔離後，「我就是衛福部認證的無敵星星」，未來將正式投入志工行列，協助照顧確診患者，拿藥、送餐、送防疫包，並幫助他們做心理重建工作。

▲伸港鄉代陳聿琦快篩陰性。（圖／鄉代陳聿琦提供）

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陳聿琦表示，這幾天雖然在家休養，但電話為民服務因然不間斷，這期間接到不少鄉親也有私訊快篩陽性或確診的狀況，也請他們不用擔心，一旦快篩陽性就去醫院做PCR、就近找醫療診所做視訊問診，並請家人幫忙拿藥。

▲伸港鄉代陳聿琦將投入照顧確診者工作。（圖／鄉代陳聿琦提供）

陳聿琦指出，這幾天了解到確診過程的不便，剛開始前3天醫院提供症狀的抗病毒藥後，雖然喉嚨沙啞、發燒有稍稍緩解，但還是未見好轉，直到後3天改吃中醫清冠一號加上水藥，昨天喝了一大杯咖啡，頭痛狀況也好了，早上快篩陰性，預計今天凌晨12點解隔離。

陳聿琦也跟鄉親透露，解隔離後，還必須自主管理，當然不能群聚，早上也為自己做了一次快篩，是陰性的，為了確保自己的身體狀況，未來2天都會自己快篩。

陳聿琦強調「我是衛福部認證的無敵星星」，不用怕被傳染也不會傳染別人，只要有相關的防疫需求，都可到服務處詢問，她自己未來將正式投入志工行列，協助照顧確診患者，拿藥、送餐、送防疫包，並幫助他們做心理重建工作。